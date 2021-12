Ścieżka z Niska do Nowosielca wreszcie staje się faktem. Długo wyczekiwana inwestycja będzie kosztowała blisko milion 700 tysięcy złotych. W jej budowie pomogą środki z Lasów Państwowych, które w poniedziałek, 20 grudnia, burmistrzowi Niska przekazał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł i nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski. Do Niska trafi aż milion złotych z Lasów Państwowych.

Jak się okazuje, przekazana pomoc nie jest jedynym wsparciem Lasów Państwowych dla samorządów ziemi niżańskiej.

Ścieżka z Niska do Nowosielca jak droga serwisowa

Jak precyzuje burmistrz Waldemar Ślusarczyk, budowana przez firmę Strabag ścieżka, będzie pełniła także funkcję drogi serwisowej. – To nie jest typowa ścieżka rowerowa, ma parametry techniczne drogi serwisowej i tak potocznie można ją nazwać – wyjaśniał burmistrz. – Będzie miała ona szerokość przeszło 2 metrów, krawężnik i pobocza będą miały 50 cm. Po tej ścieżce będą mogły się poruszać pojazdy w sytuacjach awaryjnych. Samej podbudowy pod ścieżką będzie 30 cm, w tym stabilizacja 15 cm, kamień też 15 cm, nawierzchnia asfaltowa dwuwarstwowa, czyli warstwa asfaltu podkładowa 4 cm i 4 cm warstwy ścieralnej. Będzie zbudowana jak typowa droga. Chcemy, aby tą ścieżką nie tylko poruszali się piesi i rowerzyści, ale by służyła ona także dla karetek pogotowia, straży pożarnej i innych służb ratowniczych.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

– Ścieżka z Niska do Nowosielca, na którą mieszkańcy czekali nie kilka lat, ale od dziesiątków lat, staje się faktem. Otóż dzięki wsparciu z Lasów Państwowych będziemy mieli niebawem bezpieczną ścieżkę. Nie muszę mówić, że dawna droga krajowa nr 19 jest naznaczona czarnymi krzyżami. Wiele osób zginęło, bądź straciło zdrowie na tej drodze. Wiele osób z Nowosielca pracuje w Nisku i codziennie dojeżdża. Tą drogą jeżdżą karetki pogotowia, straż pożarna – mówił przekazując czek wiceminister sprawiedliwości poseł Marcin Warchoł. – Ta droga służy też rekreacji, niedaleko są stawy, gdzie już w przyszłym roku będą kolejne inwestycje Lasów Państwowych, służące podniesieniu walorów turystycznych. Budowa ścieżki się właśnie w to wpisuje. Bezpieczeństwo, rekreacja, wypoczynek, łatwość komunikacyjna – te cztery cele ta bardzo ważna ścieżka będzie właśnie spełniać.

Lasy wsparły też budowę drogi Bukowina – Ryczki

Środki z Lasów Państwowych trafią nie tylko do Niska, ale też do Starostwa Powiatowego w Nisku, które przeznaczy je na przebudowę drogi Bukowina – Ryczki, łączącej gminy Ulanów i Harasiuki. Na ten cel Lasy Państwowe przeznaczyły 100 tysięcy złotych. Symboliczny czek odebrali wicestarosta niżański Adam Mach i dyrektor biura poselskiego Marcina Warchoła radny powiatowy z gminy Ulanów Karol Wołoszyn.

Jak przypomniał wicestarosta niżański Adam Mach, przebudowa drogi Bukowina – Ryczki to część jednego z największych zadań drogowych realizowanych w tym roku przez Powiat Niżański. W jego ramach przebudowane zostaną drogi Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki, Bidaczów Stary – Łazory w Łazorach oraz Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska. Środki na wykonanie inwestycji pochodzą m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całej inwestycji to 7 milionów 832 tysiące złotych, z czego aż 60 procent czyli 4 miliony 699 tysięcy złotych to wsparcie z RFRD. Przebudowa odcinków drogi powiatowej w Łazorach oraz Hucie Krzeszowskiej dobiegła już końca. Z kolei budowa drogi powiatowej Bukowina – Ryczki potrwa do czerwca przyszłego roku.

Dla Lasów Państwowych liczy się współpraca

– Lasy Państwowe, decyzją dyrektora Józefa Kubicy, zostały zobligowane do tego, aby współpracować z samorządem. Za pośrednictwem Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Lublinie, dyrektora Zygmunta Byry, Lasy Państwowe przeznaczyły 20 tysięcy złotych na drogę Rudnik – Kończyce, 100 tysięcy złotych na drogę Bukowina – Ryczki i milion złotych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż dawnej drogi krajowej nr 19, a dziś drogi wojewódzkiej 878 do Nowosielca – mówił nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski, a także radny Rady Powiatu Niżańskiego. – Długa była droga do tego, aby te środki się tutaj pojawiły. Myślę, że w sierpniu 2022 roku ta inwestycja będzie gotowa i będziemy się z niej cieszyć.

