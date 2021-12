Trójka zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Gim-Tim 5 Stalowa Wola uczestniczyła w II Grand Prix Polski Młodzików rozgrywanym w hali im. Andrzeja Grubby w Brzegu Dolnym. Do fazy finałowej awansowała Amelia Kramek, która debiutuje w tym sezonie w tej kategorii wiekowej.

Kramek w eliminacjach pokonała w swojej grupie Maję Wojtyłę (Wolavia Wołów) 3:0 (11:7, 11:3, 11:2) i Patrycję Nowicką (Nadwiślanin Płock) 3:0( 11:8, 11:8, 11:6) i awansowała do turnieju głównego. Trafiła do tej samej grupy, co późniejsza triumfatorka całego turnieju Wanessa Kulczycka z Gorzowa Wielkopolskiego – córka znanego zawodnika, trenera i menedżera tenisa stołowego, Szymona Kulczyckiego (aktualnie grającego trenera beniaminka niemieckiej Superligi TTC OE Bad Homburg 1987) i siostra Samuela i Alana Kulczyckich, czołowych w kraju zawodników kategorii młodzieżowych. Amelia uległa Kulczyckiej 0:3 (3:11, 6:11, 7:11), a w drugim pojedynku przegrała z Mariką Chrąchol (Rokita Brzeg Dolny) 1:3 (11:7, 8:11, 8:11, 5:11) i nie awansowała do kolejnej fazy turnieju. W spotkaniu o miejsce 33. nasza tenisistka pokonała Lenę Smolarek (Rokita Brzeg Dolny) 3:0 (11:5, 11:6, 11:9).

Druga nasza młodziczka, Zuzanna Życzyńska zakończyła zmagania na etapie grupowym turnieju eliminacyjnego. W pierwszym swoim występie pokonała Maję Regulska (Spójnia Warszawa) 3:2 (12:14, 11:5, 11:7, 5:11, 11:9), a w drugim przegrała z Gabrielą Pułecką (Rokita Brzeg Dolny) 1:3 (4:11, 11:8, 3:11, 3:11). SW grze o awans przegrał z Natalią Rogowicz (Energia Siewierz) 0:3 (4:11, 4:11, 5:11).

Również Aleksandrowi Łukasikowi nie udało się przebrnąć eliminacji. W pierwszym spotkaniu uległ Olafowi Cyrankiewiczowi (ATS Lublin) 0:3 (4:11, 12:14, 6:110, w drugim Rafałowi Piotrowskiemu (Dekorglass Działdowo) 0:3 (9:11, 9:11, 1:11), a w trzecim Adamowi Szostakowi (Sportowiec Częstochowa) 1:3 (14:12, 6:11, 9:11, 7:11).

W turnieju z powodu choroby nie wziął udziału Jakub Hawrylak. Opiekę trenerską sprawował Piotr Kramek.

– Amelka i Olek zmienili w tym roku kategorię z Żaka na Młodzika i uczestnicząc w tak mocno obsadzonym turnieju, zbierają cenne doświadczenie, które zaowocuje w kolejnych startach – mówi trenerka Gim-Tim 5, Jadwiga Jankiewicz. – Za pośrednictwem „Sztafety” dziękuję serdecznie Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Stalowej Woli za pomoc finansową, bo dzięki niej dzieci mogą uczestniczyć w zawodach sportowych organizowanych po całym kraju.