Ze srebrnym medalem wrócił z Pucharu Polski Juniorów i Kadetów w Ciechocinku, bokser Stali Stalowa Wola Boxing Team, Tobiasz Zarzeczny.

Podopieczny trenera Rafała Toporowskiego pokonał pierwszego dnia jednogłośnie na punkty Artema Korobkę z Olimpii Poznań i w niedzielę miał skrzyżować rękawice z Olafem Szcześniakiem z Knockout Bielany Warszawa, który dzień wcześniej pokonał Antoniego Niedziałkowskoego z Opoczna. Niestety, nie doszło do konfrontacji aktualnych mistrzów Polski kadetów – Tobiasz zdobył „złoto” w kategorii wagowej do 70 kg, a warszawianin triumfował w wadze do 75 kg – ponieważ naszemu pięściarzowi odnowiła się kontuzja pleców i po konsultacji medycznej postanowił nie ryzykować i oddał walkę walkowerem.

W turnieju, który był ostatnim w tym roku sprawdzianem dla juniorów i kadetów wystąpiło wielu utytułowanych zawodników, na czele z młodzieżowym wicemistrzem świata w kategorii wagowej do 92 kg, Jakubem Straszewskim z Włocławka.