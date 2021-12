Po raz drugi w tym miesiącu drużyna Stali Stalowa Wola pokonała CSM Kuźnię Stalowa Wola w rozgrywkach podkarpackiej ligi U-15.

Spotkanie to miało jednak zupełnie inny przebieg niż to pierwsze, rozgrywane kilkanaście dni wcześniej. Wtedy Kuźnia dominowała wyraźnie i już po pierwszej kwarcie, prowadziła różnicą 16 punktów, by wygrać ostatecznie 100:52. W rewanżu także górą była Stal, ale tym razem musiała się mocno napracować, by odnieść

zwycięstwo.

KUŹNIA – STAL 53:55 (17:10, 9:18, 10:13, 17:14)

KUŹNIA: Fabianowski 16 (1×3), Rodzeń 14 (2×3), Dziechciarz 11, Allagapen 7 (1×3), Witych 4, Maciejak 1, Roagała, Gołąbek, Drzewi, Kuciński, Pawusiak, Karwas.

STAL: Kędra 14 (3×3), Baran 14, Zając 10, Bełzak 7, Mucha 6, Malecki 4, Rojek, Ł.Zakrzewski, W.Zakrzewski, Wołoszyn.