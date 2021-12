To była spontaniczna decyzja, ale z biegiem czasu jej nie żałuję, bo chcę pomagać innymi – tak mówi o sobie Justyna Jurek, która została Sołtysem Roku 2021 powiatu stalowowolskiego w plebiscycie organizowanym już po raz piąty przez tygodnik „Sztafeta”.

W tegorocznym plebiscycie udział wzięło 69 sołtysów z całego powiatu stalowowolskiego. Czytelnicy mogli głosować na wybranego kandydata za pomocą kuponów drukowanych na łamach tygodnika „Sztafeta”.

To właśnie ich decyzją, zdobywając łącznie 2330 punktów, tak liczną konkurencję pokonała 35-letnia Justyna Jurek, sołtys wsi Kępie Zaleszańskie w gminie Zaleszany.

– Mój dziadek był działaczem społecznym, moja mam też nigdy nie odmawiała pomocy innym. I to czym teraz zajmuję się ja jako sołtys, utwierdza mnie w przekonaniu, że to była dobra decyzja. Bo przychodzą do mnie na przykład ludzie starsi z różnymi problemami, których nie potrafią już sami rozwiązać, a ja im z miłą chęcią pomagam – mówi Justyna Jurek.