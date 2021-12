W okolicach świąt szczególnie uaktywniają się oszuści stosujący metodę na dopłatę do przesyłki bądź inne „zagrywki” dotyczące terminu bądź miejsca odbioru paczki. W SMS-ie załączają link, który przekieruje nas na stronę gdzie będziemy mogli „rozwiązać” sygnalizowany problem. Pod żadnym pozorem nie należy klikać w linki załączane w SMS-ach.

Internetowi oszuści podszywają się pod firmy kurierskie i wysyłają SMS-y z linkiem do strony, na której należy dokonać rzekomej dopłaty do przesyłki lub sprawdzić miejsce odbioru paczki. To jedna z metod działania oszustów, których celem są pieniądze znajdujące się na kontach bankowych.

Oszustom podszywającym się pod firmy kurierskie sprzyja zwiększony ruch w e-sklepach związany z nadchodzącymi świętami, dlatego stają się coraz bardziej aktywni. Wykorzystują przedświąteczny czas, w którym wiele osób zamawia prezenty ze sklepów internetowych.

Cyberprzestępcy ciągle modyfikują swoje metody działania i korzystają z każdej okazji, aby wprowadzić w błąd i wykorzystać zaufanie niczego nie podejrzewających osób.

Sprawdzajmy dokładnie wszystkie wiadomości, nie działajmy pochopnie, bo oszuści tylko czekają na chwilę nieuwagi z naszej strony.