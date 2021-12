Poseł Chmielowiec, przewodniczący parlamentarnego zespołu strażaków, obiecał pomoc strażakom z OSP w Rudniku nad Sanem. Po tym jak 14 grudnia, podczas akcji gaszenia warsztatu w Rudniku na ulicy Czarnieckiego, skradziono im pilarkę spalinową, poseł zapowiedział, że przekaże im nowy sprzęt.

Poseł Chmielowiec przekaże pilarkę

– Jestem zbulwersowany tym, co spotkało strażaków z OSP Rudnik nad Sanem. Podczas wczorajszej akcji gaszenia pożaru, w której uczestniczyli, w całej okolicy został wyłączony prąd. Ktoś wykorzystując sytuację ukradł ochotnikom pilarkę spalinową. Druhów z OSP Rudnik nad Sanem zapraszam jutro albo w piątek w godzinach od 8.00 do 13.00 do mojego biura poselskiego w Kolbuszowej po odbiór nowej mechanicznej pilarki łańcuchowej, którą chcę przekazać Waszej jednostce – napisał w środę, 15 grudnia, na swoim Facebooku poseł Zbigniew Chmielowiec.