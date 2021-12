A dostarczył je nam 16 grudnia, Zbigniew Partyka, drużynowy 54. Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej ZHP im. ppor. Bronisława Kochana wspólnie ze swoimi druhami. To symbol pokoju, porozumienia i pojednania między narodami.



W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju polscy harcerze odebrali od skautów ze Słowacji. Przekazanie płomienia, w kameralnej atmosferze, zorganizowano na Łysej Polanie w Dolinie Białki w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po całej Polsce

Wędrówka ta potrwa aż do Wigilii. W tym okresie betlejemski ogień zapłonie w wielu urzędach, instytucjach, kościołach, ale przede wszystkim na wigilijnych stołach.

Tegoroczne przesłanie towarzyszące wędrówce Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi: „Światło Nadziei”.

– W kolejnych miesiącach trwania pandemii koronawirusa, w czasie gdy, wydaję się, że zaczynamy wychodzić z niej małymi krokami, po roku aktywnej służby, którą daliśmy światu, kolejnym etapem jest nieść temu światu nadzieję. Z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem, chcemy przynieść nadzieję na Światło pełne ciepła i miłości, które ma moc rozświetlić naszą codzienność blaskiem nowości lepszego życia. Jak biblijny Abraham, chcemy uwierzyć nadziei wbrew nadziei i wyjść w świat, niosąc mu dar braterstwa i życzliwości – mówi drużynowy Zbigniew Partyka.

To symbol ciepła, miłości, pokoju…

Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju zorganizowana została po raz pierwszy w 1986 r. w Linz, w Austrii. Jako symbol bożonarodzeniowego orędzia pokoju Światełko dociera do ponad 25 krajów europejskich, w tym także do Polski. Co roku wybrane przez Austriackie Radio i Telewizję dzieci odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia i tu przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu europejskich krajów.

Ogień, z Betlejem jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje płomień od słowackich skautów.

