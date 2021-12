13 grudnia o godzinie 4.48 do PSP w Nisku wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynków gospodarczych w Przędzelu.

– informuje mł. bryg. Ireneusz Stafiej, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

Pierwsi na miejsce zdarzenia dojechali strażacy z OSP Przędzel. Niebawem dotarły kolejne, ale siły i tak nie były wystarczające.

– relacjonują druhowie z OSP Przędzel.

Walka z żywiołem trwała 10 godzin. Brało w niej udział 19 zastępów – łącznie 73 strażaków OSP i PSP z Przędzela, Przędzela Kolonii, Niska, Stalowej Woli, Łańcuta, Rudnika nad Sanem, Kopek, Ulanowa, Wólki Tanewskiej i Glinianki.

Dom udało się uchronić przed pożarem, ale ogień doszczętnie strawił budynki gospodarcze, m.in. stodołę i stolarnię, spłonęły też kosztowne maszyny stolarskie. Straty są ogromne. Nie w każdym aspekcie da się je przeliczyć na pieniądze. Z dymem poszedł budowany z mozołem rodzinny biznes Krzysztofa i Małgorzaty.

– W ciągu kilku godzin stracili cały dorobek swojego życia. Stracili to, co jest im niezbędne do pracy, bez czego ich firma dalej nie może funkcjonować. Wszystko to, na co ciężko wiele lat pracowali, spłonęło. Zebrane pieniądze pomogą im stanąć na nogi i odbudować działalność firmy, dzięki której siedmioosobowa rodzina będzie miała środki do życia. Pomóżmy im. Dzięki właścicielowi firmy, wiele osób ma dach nad głową, dziś my im pomóżmy, by oni nie stracili dachu nad głową