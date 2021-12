Do 10 stycznia mają wolne piłkarze Stali Stalowa Wola. W tym dniu zbiorą się nie tylko na pierwszym treningu, rozpoczynającym okres przygotowawczy do rundy wiosennej, ale także będą mogli złożyć życzenia urodzinowe swojemu trenerowi. Bo tego samego dnia Łukasz Bereta skończy 31 lat.

Jutro w papierowym wydaniu „Sztafety” obszerny wywiad z opiekunem „Stalówki”, w którym dowiemy się m.in.: jak wyglądały i wyglądają jego relacje z Markiem Citko, namaszczonym pół roku temu przez prezydenta Stalowej Woli, Lucjusza Nadbereżnego na głównego architekta Stali.

Będzie też o zaległościach płacowych wobec piłkarzy i generalnie o sytuacji w Stali PSA. Trener Bereta mówi jak jest, co widzi i czego doświadcza od września. Co mu się nie podoba i co należałoby zmienić, żebyśmy za pół roku mogli wspólnie cieszyć się z awansu do II ligi.

Zapraszamy do lektury, czwartek 16 grudnia w papierowej SZTAFECIE wywiad z ŁUKASZEM BERETĄ, zatytułowany „Na awans musi pracować cały klub, nie tylko drużyna”