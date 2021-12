Centrum Medyczno Diagnostyczne mieszczące się w Stalowej Woli przy ul. Al. Jana Pawła II 13/212, oferuje porady dietetyczne pacjentom cierpiącym na choroby cywilizacyjne, zespół metaboliczny, w szczególności nadwagę, otyłość, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, stłuszczeniową chorobę wątroby w tym niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, choroby reumatoidalne, a także pacjentom z niedożywieniem. Zdrowe podejście do diety, łatwość przygotowania jadłospisu to coś, co wyróżnia naszą klinikę.

Dodatkowym atutem jest fakt, iż duży nacisk kładziemy na edukację zdrowotną, pomagając w ten sposób zmienić nawyki żywieniowe, pokazując jak ważna dla każdego z nas jest zdrowa dieta oraz odpowiednio dobrana codzienna aktywność fizyczna. Porady dietetyczne mogą być w miarę potrzeb pacjentów połączone z konsultacjami naszych lekarzy specjalistów : gastrologa, onkologa, chirurga. Nasz zespól wielodyscyplinarny proponuje konsultacje i gwarantuje pakiet badań diagnostycznych kwalifikujący do operacji bariatrycznych u pacjentów z otyłością patologiczną i olbrzymią.

W naszej klinice staramy się przekazać i nauczyć pacjenta jak prawidłowo komponować dietę i dostosowywać do swojego organizmu, w celu pozbycia się toksyn mających negatywny wpływ na nasze samopoczucie, wygląd oraz zdrowie. Współczesny styl życia, stres, niewłaściwe żywienie, brak dostatecznej aktywności fizycznej, to wszystko powoduje, że coraz częściej dopadają nas przewlekłe dolegliwości oraz choroby cywilizacyjne. Naprzeciw tym złożonym problemom zdrowotnym, wychodzi prosta i skuteczna metoda –zbilansowana dieta oparta na naturalnym pożywieniu, oczyszczaniu organizmu, nieprzejadaniu się oraz włączeniu stałej aktywności fizycznej. Dlatego też w momentach kiedy czujemy się zmęczeni, przejedzeni, i nie bardzo wiemy co zrobić aby energia do nas wróciła warto zgłosić się do naszej Poradni Dietetycznej w celu ustalenia diety, poprawy zdrowia oraz jakości życia przez zastosowanie odpowiednio zbilansowanego modelu żywienia, diety dzięki, której odciążymy nasz przewód pokarmowy od wytężonej pracy. Taka dieta przywraca równowagę mikrobioty w organizmie, poprawie ulega też nasza sylwetka, wygląd naszej skóry, stan włosów i paznokci. Podstawę diety stanowią warzywa, owoce, produkty zbożowe i olej lniany, znany ze swoich leczniczych właściwości. Dużym ograniczeniom podlega natomiast mięso, gdyż w czasie diety spożywa się go sporadycznie, niemniej jednak nie jest wykluczane z diety opartej na odpowiednim bilansie i różnorodności. Zdecydowanie wykluczamy z diety produkty mięsne przetworzone. Mięso i wędliny obecnie produkowane na skalę przemysłową są źródłem szkodliwych konserwantów i zawierają duże ilości soli, tłuszczu, ulepszaczy smakowych. Dieta opiera się na produktach naszego regionu i makroregionu, co jest oczywiste z punktu widzenia dostępności i świeżości produktów, zgodne z naszymi wieloletnimi przyzwyczajeniami. Przestrzegamy jednocześnie przed drastycznymi dietami opartymi na głodówce, dietami monotematycznymi ( tłuszcową, białkową, owocową, warzywną ) są one niezbilansowane, niedostosowane do potrzeb naszego organizmu, prawie zawsze kończą się efektem jojo.

Pozytywne efekty włączenia zdrowego żywienia w codzienne życie daje szansę na:

wzmacnianie i stymulowanie pracy jelit, czego

nie można osiągnąć za pomocą zwykłych środków przeczyszczających, należy wiedzieć, że jelito z zaburzoną florą jelitową wpływa negatywnie na cały organizm, nasz drugi mózg tzw. ”mózg trzewny” pracuje niewłaściwie, zapobieganie powstawaniu wzdęć i zaparć,

usunięcie zalegających mas kałowych, toksyn bakteryjnych,

zmniejszenie otyłości brzusznej, trzewnej,

odkwaszenie organizmu,

zwiększenie odporności naszego organizmu i szansę w walce z poważnymi chorobami, w tym infekcyjnymi, co w obecnej sytuacji pandemii COV 19 ma olbrzymie znaczenie, lepiej zapobiegać niż leczyć, zwłaszcza w obliczu bezradności farmakoterapii wobec wirusów,

normalizację masy ciała, normalizację wskaźnika BMI, zarówno u osób otyłych jak i niedożywionych z powodu schorzeń towarzyszących, w tym onkologicznych,

poprawę zdrowia, samopoczucia i jakości życia,

wyleczenie w nietolerancji glutenu ( celiakia, choroba trzewna ), nietolerancji mleka krowiego za pomocą diet eliminacyjnych , bezglutenowej i bezlaktozowej, jedyne potrzebne i skuteczne leczenie w tych jednostkach chorobowych

poprawy, eliminacji przykrych objawów w zespole jelita drażliwego, dieta FODMAP,

zapobieżenie wystąpieniu wielu innym schorzeń.

Dieta oraz aktywność fizyczna pozwoli Państwu poprawić kondycję oraz odzyskać utraconą energię i sprawność fizyczną. W organizmie zostają uruchomione mechanizmy samo- naprawcze, aktywacja układu immunologicznego, co powoduje poprawę odporność na zakażenia, dochodzi do oczyszczenia ze szkodliwych produktów przemiany materii, redukcji balastu tłuszczowo – węglowodanoweg. Po przebyciu leczniczej diety i zakończeniu terapii oczyszczająco – odchudzającej poczują się Państwo odmłodzeni, a model żywienia i styl życia zostaną zmienione na całe życie. Dlatego tak ważne jest, aby nasza świadomość na temat zmiany nawyków żywieniowych opierała się na racjonalnej diecie połączonej z aktywnością fizyczną, która pozwoli nam utrzymać zdrowie i prawidłową masę ciała, chroniąc przed rozwojem wyżej wspomnianych dolegliwości i chorób. Każdy pacjent w ramach jednej wizyty w naszym centrum jest poddawany kompleksowemu badaniu dietetycznemu, które oparte jest na wywiadzie żywieniowym, pomiarach antropometrycznych, pomiarze masy i składu ciała na profesjonalnej wadze metabolicznej. Dietetyk ustala indywidualne diety na kolejne dwa tygodnie, dzięki której pacjent poprawi komfort swojego zdrowia, samopoczucia oraz uzyska odpowiednią sylwetkę i należny dla wieku i płci wskaźnik BMI . Kolejne wizyty kontrolne ustalane są indywidualnie , zależnie od potrzeb każdego pacjenta, zwykle co 2 lub 4 tygodnie. Zapraszam serdecznie.

Dietetyk CMD, Izabela Łach

Szanowni Państwo jestem gastrologiem, lekarzem z dwudziestoletnim stażem. W tym krótkim komentarzu chciałbym się z Państwem podzielić pewnymi spostrzeżeniami opartymi na wiedzy medycznej opartej na faktach, swoim doświadczeniu zawodowym i osobistym.

Bardzo się cieszę , że w swojej praktyce gastrologicznej wreszcie mogę współpracować z dietetykiem. Mój gabinet gastrologiczny sąsiaduje właśnie z gabinetem Pani dietetyk Izabeli Łach. Daje mi to ogromny komfort kierować moich pacjentów z problemami żywieniowymi do profesjonalnego dietetyka. Chciałbym Państwu zdradzić pewną tajemnicę, otóż lekarze, w tym gastrolodzy marnie znają się na żywieniu, zalecaniu odpowiednich diet. Nie jesteśmy zwyczajnie do tego przygotowywani, nasze studia, programy specjalizacji, system szkolenia nie obejmują zagadnień z zakresu dietetyki, a jeśli nawet, to jest to zagadnienie traktowane pobieżnie. Poza tym zwykle lekarz, przy obecnych ograniczeniach kadrowych, nie znajduje czasu na udzielenie porady dietetycznej. Diety z jakimi się spotykam u moich pacjentów, zalecane przez moich kolegów lekarzy są nieprofesjonalne, zwykle jest to jakaś wypunktowana karteczka z „kaszkami, kleikami, zupkami, biszkoptami” (uwaga węglowodany, główna przyczyna otyłości, zespołu metabolicznego !!!). Dieta wątrobowa, trzustkowa , wrzodowa to mity zakotwiczone w zaleceniach z przed prawie pół wieku, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że za chorobę wrzodową odpowiada bakteria Helicobacter pylorii ( odkrycie związku bakterii z wrzodami 1981 Warren i Marshall, nagroda Nobla dla nich za to odkrycie 2005 rok ), kiedy nie dysponowaliśmy bardzo skutecznymi lekami przeciwwrzodowymi jakimi są inhibitory pompy protonowej. Dieta tzw. wątrobowa nie istnieje, powinna to być dieta ubogotłuszczowa, ubogocholesterelowa, czyli jedyna jaka powinna być zalecana w takich sytuacjach to dieta śródziemnomorska. Jeśli chodzi o dietę wątrobową i trzustkową, to głównym zaleceniem „dietetycznym” powinna być także abstynencja alkoholowa, a w przewlekłym zapaleniu trzustki dodatkowo obowiązuje dieta ubogotłuszczowa. Oczywiście w nietolerancjach pokarmowych, alergiach pokarmowych dieta z wyłączeniem produktów szkodliwych i uczulających jest jak najbardziej wskazana. W nieswoistych chorobach zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna) w zasadzie obowiązuje dieta bezmleczna, z wyłączeniem błonnika , ale tylko w okresach zaostrzeń.

Kończąc ten komentarz pozwolę sobie na jeszcze jedno spostrzeżenie. Otóż jak kończyłem studia, zaczynałem jako młody internista myślałem, że wszystkich pacjentów można wyleczyć „tabletkami, kapsułkami”, tych , których się nie uda odesłać do chirurga na zabieg. Prawda, że proste i oczywiste? Po dwudziestu latach pracy jako internista, gastrolog już wiem , że jest to myślenie życzeniowe. Wiem także, że żaden koncern farmaceutyczny nie wymyślił „cudownej tabletki”, a tym bardziej suplementu diety (przed suplementami diety przestrzegam państwa szczególnie, są to substancje nie przebadane wg. standardów dotyczących prawdziwych leków) , który by był bardziej skuteczny od zbilansowanej diety i umiarkowanego wysiłku fizycznego w leczeniu otyłości, zespołu metabolicznego i wielu innych schorzeń. Dawno temu usłyszałem tą opinię od profesora kardiologii, teraz zaczynają przekonywać się o tym inni specjaliści, w tym gastrolodzy.

gastrolog lek. Tomasz Kiszka

Autor artykułu: Pani Izabela Łach, dietetyk w CMD,

Zarząd CMD: Michał Szewc, Włodzimierz Kostrzewa, Tomasz Kiszka