Ruszają zapisy do projektu „Ferie z WOT”. Myślisz o tym, by zostać żołnierzem? Chciałbyś wstąpić w szeregi 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, ale nie chcesz rezygnować z nauki na rzecz szkolenia podstawowego? – Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Przygotowaliśmy IV edycję projektu „Ferie z WOT” na Podkarpaciu, dzięki któremu w szczególności uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci oraz nauczyciele bezkolizyjnie odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe – mówi kpt. Witold Sura z 3.PBOT. Propozycja szkolenia w tym terminie skierowana jest także do rodziców, których dzieci w tym czasie spędzają czas poza domem np. na obozach zimowych.

Szkolenie wojskowe organizowane podczas zimowej przerwy od nauki to propozycja 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach IV edycji projektu „Ferii z WOT”. 12 lutego 2022 r. to okres międzysemestralnej przerwy w nauce na Podkarpaciu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, którzy ukończyli osiemnasty rok życia, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, czy też nauczycieli Podkarpacka Brygada postanowiła zorganizować specjalną edycję 16-dniowego szkolenia podstawowego i 8-dniowego wyrównawczego. Propozycja kierowana jest także do rodziców, których dzieci w tym czasie spędzają czas wolny poza domem np. na obozach zimowych.

Ferie z WOT

– Projekty „Ferie z WOT” oraz „Wakacje z WOT” spełniły swoją rolę i sprawiły, że młodzi ludzie mogą służyć Ojczyźnie bez uszczerbku w nauce. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że projekt jest potrzebny, cieszy się niemałym zainteresowaniem i z pewnością będzie kontynuowany w kolejnych latach – mówi dowódca podkarpackich terytorialsów płk Michał Małyska.

Szkolenie podstawowe i wyrównawcze na Podkarpaciu w ramach projektu „Ferie z WOT” rozpocznie się już 12 lutego 2022 r. a zakończy 27 lutego uroczystą przysięgą wojskową.

Dopasowali szkolenie do ferii zimowych

Dopasowanie terminu szkolenia do przerwy w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w Wojskach Obrony Terytorialnej. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy zrealizują podczas ferii zimowych. To jednak dopiero początek drogi. Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych najczęściej w dni wolne od pracy w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu.

Żeby podjąć wyzwanie, osoby zainteresowane służbą w 3. Podkarpackiej Brygadzie OT, powinny już teraz złożyć wniosek kontaktując się z rekruterami WOT lub udać się osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień, właściwej swojemu zameldowaniu. Służbę w WOT można następnie odbywać w miejscu zamieszkania (nauki, studiów), nie musi to być miejsce zameldowania.

O powołanie do Wojska Polskiego może ubiegać się każda osoba, która:

ukończyła 18 lat

posiada obywatelstwo polskie

nie była karana za przestępstwa umyślne

posiada dobrą sprawność psychofizyczną

nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.

