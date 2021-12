Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na Międzypokoleniowe Warsztaty Ozdób Świątecznych. Do świąt pozostało niewiele czasu, więc to doskonały moment, aby wspólnie wykonać autorski stroik.

Bezpłatne zajęcia dla całych rodzin startują w Bibliotece Głównej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10 w sobotę, 18 grudnia o godzinie 16 i potrwają do godziny 18.

Warsztaty ozdób świątecznych pod okiem plastyka

– Podczas warsztatów będziemy mieli okazję stworzyć dla siebie i bliskich piękny stroik bożonarodzeniowy z drewna, owoców dzikiej róży, gałązek iglaków czy wstążek i suszonego mchu. Biblioteka zapewni potrzebne materiały – zapraszają pracownicy MBP.

Dla tych, którzy martwią się, że nie mają wystarczających zdolności manualnych czy plastycznych śpieszymy donieść, że zajęcia będą odbywały się pod okiem wykwalifikowanego plastyka.

Ilość miejsc na warsztaty ograniczona

Świąteczne warsztaty cieszą się niebywałym powodzeniem wśród mieszkańców miasta, nic dziwnego, bo to świetna okazja na kreatywne spędzenie popołudnia w rodzinnym gronie. Warto przyjść do biblioteki, wspólnie z pociechami, zachęcić do warsztatów znajomych. W tym roku ta ceniona przez wielu propozycja zajęć wraca do biblioteki. Dla wszystkich chętnych przygotowana jest pula wejściówek, które będą do odbioru w Wypożyczalni Książki Mówionej. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. Biblioteka prosi więc o wcześniejszy odbiór zaproszeń.

