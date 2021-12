Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola – taką nazwę przyjął nowy stalowowolski klub sportowy, który powstał po połączeniu Katolickiego Klubu Sportowego Victoria i Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego Sparta.

O fuzji dwóch stalowowolskich lekkoatletycznych klubów mówiło się od kilku dobrych lat, jednak zawsze „coś” stawało na przeszkodzie, by doszło do konkretnych rozmów. W końcu jednak udało się dojść do porozumienia zarządom obydwu klubów i urzeczywistnić to, co przez tyle lat wydawało się niemożliwe.

W piątek, 10 grudnia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Katolickiego Klubu Sportowego Victoria podjęto decyzję o połączeniu się ze Spartą i powołaniu nowego klubu lekkoatletycznego w oparciu o bazę oraz istniejący statut Victorii, i od 1 stycznia 2022 roku w Stalowej Woli rozpocznie działalność Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola.

Na czele 7-osobowego zarządu nowo powstałego klubu stanął dotychczasowy prezes Sparty, Paweł Drapała, jego zastępcami zostali: Monika Kłosowska – była zawodniczka, a od kilku lat trenerka Victorii i Lucjan Maczkowski, który także w Victorii pełnił funkcję wiceprezesa. Skarbnikiem klubu został Marek Pakuła, sekretarzem Edward Sudoł, a członkami: Mirosław Barszcz i Wojciech Zieliński.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej KKL Stal Stalowa Wola został Piotr Anioł, a członkami: Stanisław Łańcucki i Krzysztof Momot.

Uczestnicy Walnego postanowili także poprzez głosowanie nadać tytuł Honorowego Prezesa Zarządu KKL Stal, Stanisławowi Aniołowi, a tytuł Honorowego Członka Zarządu, Benedyktowi Sobczyńskiemu, a więc osobom niezwykle zasłużonym dla lekkiej atletyki nie tylko w Stalowej Woli i na Rzeszowszczyźnie, ale w całej Polsce. Wybitnym trenerom, działaczom, wychowawcom wielu sportowych pokoleń, olimpijczyków, medalistów mistrzostw Europy i Polski.