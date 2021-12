Zima to czas, gdy zmieniamy garderobę, a zwłaszcza wierzchnie okrycia. Wielu mężczyzn zastanawia się, czy na chłodne dni lepiej wybrać kurtkę, czy płaszcz. Co powinien nosić zimą modny facet? Sprawdź nasz poradnik!

Męska kurtka na zimę — idealna opcja w mroźne dni

Jeśli nie lubisz marznąć i poszukujesz na co dzień wygodnego, funkcjonalnego okrycia, które zapewni Ci komfortowe ciepło — wybierz ciepłą kurtkę puchową z kapturem. Doskonale ochroni Cię przed mrozem. To nieodzowny element codziennej garderoby, który jest niezbędny zimową porą. Proste fasony, w stonowanej kolorystyce, idealnie nadają się do codziennej stylizacji, a także do niezobowiązujących weekendowych wypadów poza miasto. Obecnie kurki męskie nie są wyłącznie dedykowane do sportowych dodatków. Z nimi stworzysz bez problemu pełen niewymuszonej nonszalancji look, który cechuje modny już od kilku sezonów styl casual.

Odpowiednio dobrana kurtka męska na zimę może być zatem doskonałym zestawieniem nie tylko do bluzy, ale także do swetra, koszulki z kołnierzem, lub koszuli — zarówno w kratę czy wzory, jak i bardziej eleganckiej, gładkiej, wizytowej. Zestaw z nią materiałowe spodnie i skórzane sneakersy lub timberlandy i luźny, ale pełen elegancji casual look gotowy! Szukasz wyjątkowych kurtek o doskonałym kroku, jakosci i szyku? Sprawdz ofertę MODIVO na https://modivo.pl/c/mezczyzni/odziez/kurtki – to kolekcje od światowych projektantów i jakość, która z pewnością Cię usatysfakcjonuje. Do wyboru masz zarówno typowo sportowe modele takich firm jak Adidas, Puma, The North Face, jak i modowe marki typu Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Guess, Hugo Boss i wiele innych. Męskie kurtki zimowe mają obecnie wiele fasonów i kolorów, więc jeśli nie preferujesz stonowanej klasyki — z pewnością przypadną Ci do gustu odważne kolory jasnej zieleni, żółci, a nawet mocne bordo oraz ciemne fiolety.

Płaszcze męskie na zimę — czy to dobry wybór?

Cenisz sobie elegancję i szyk u nie tylko w święta i wyjątkowe okazje? Chcesz na co dzień wyglądać na faceta pełnego klasy? Płaszcz doskonale sprawdzi się w codziennych stylizacjach, nie tylko w zestawieniu z garniturem. Najmodniejsze modowe marki lansują płaszcze męskie, które nie są jednie uzupełnieniem odświętnych kreacji, lecz świetnie sprawdzają się jako element codziennej garderoby. Nowoczesne wzory, ciekawe fasony i oryginalne wzornictwo sprawia, że zimowe płaszcze męskie są doskonałe do codziennych stylizacji: możesz zestawiać je z klasyczną bluzą bez kaptura, jeansami, a także sneakersam, a kiedy potrzeba — będą doskonałym dopełnieniem garnituru. Najmodniejsze, markowe płaszcze męskie na zimę, o doskonałej jakości i wyjątkowych krojach, znajdziesz na MODIVO. To propozycje od takich marek modowych jak Digel, Oscar Jasobson, Trussardi czy Baldessarini. Dzięki nim z pewnością wyróżnisz się oryginalnością, odważnym wzornictwem oraz zainwestujesz w jakość, która zadowoli nawet najbardziej wyśrubowane gusta. Sprawdź ofertę modnych męskich płaszczy na zimę na stronie MODIVO: https://modivo.pl/c/mezczyzni/odziez/plaszcze. Możesz wybrać płaszcz idealny na co dzień, jak i nieco bardziej formalny krój, a także różnorodny deseń — od doskonale skrojonych, gładkich płaszczy w odcieniu czerni, szarości lub brązu aż po modne obecnie płaszcze w kratę. Jest w czym wybierać!