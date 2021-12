Dokładnie w 78. rocznicę poświęcenia Kościoła św. Floriana, 12 grudnia, odprawiona zostania lasowiacka msza w intencji jego fundatorów, budowniczych, a także społeczności z nim związanych.

Kościół pod wezwaniem św. Floriana w Stalowej Woli posiada niezwykłą historię, która ma swój początek w 1802 roku we wsi Stany. Pierwsze prawie półtora stulecia ubogo, lecz sumiennie służył mieszkańcom zakątka lasowiackiego matecznika. Tak teren pomiędzy Przyszowem a Raniżowem nazwał Franciszek Kotula, wielki badacz i piewca lasowiackości we wszelkiej postaci.

Ze Stanów do Stalowej Woli

Już na początku II wojny światowej lasowiacką wieś Stany, podobnie jak i cały region Puszczy Sandomierskiej, upatrzyli sobie Niemcy na poligon wojskowy. Wysiedlali mieszkańców, palili domostwa. Kościół sprzedany został na opał pewnemu piekarzowi. Intensywne zabiegi księdza Skoczyńskiego oraz mieszkańców nowo powstałego osiedla doprowadziły w 1943 roku do przeniesienia go do okupowanej Stalowej Woli, gdzie został przywitany

z niebywałym entuzjazmem.

12 grudnia 1943 roku w pierwszym stalowowolskim kościele odprawiona została msza święta. Tym samym zyskał on tytuł „matki” wszystkich kościołów stalowowolskich zbudowanych na pierwotnym obszarze miasta.

Od tamtej pory drewniana świątynia wraz z dzwonnicą, rówieśniczką kościoła, jest wyspą przeszłości otaczaną wraz z upływem lat przez betonową zabudowę wypełniającą przestrzeń wokół.

Lasowiacka msza odbędzie się 12 grudnia

Kościół św. Floriana jest autentycznym wytworem rodzimej, lasowiackiej tradycji, miniskansenem tradycyjnego budownictwa sakralnego. Świątynia tym samym zakotwicza Stalową Wolę w dziedzictwie Lasowiaków.

Stąd msza święta w niedzielę 12 grudnia o godzinie 15 zostanie odprawiona w lasowiackiej oprawie. Społeczność Klastra Lasowiackiego w darze dla parafii przygotowuje na tę szczególną okazję wyszywany regionalnymi motywami obrus na ołtarz wykonany przez Zofię i Anitę Ryba ze Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka. Liturgii towarzyszyć będzie również piękna oprawa muzyczna w wykonaniu Grupy Wokalnej Pałacyk Michla oraz Kapeli Lasowianka.

Po mszy na koncert „Pieśni lasowiackie” zapraszają jego twórcy: Aleksandra Koop, Magdalena Drozd i Edward Horoszko. Po raz pierwszy usłyszymy nowe opracowania odnalezionych w archiwach pieśni dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej.