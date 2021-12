Samodzielne farbowanie włosów wydaje się niektórym osobom trudną czynnością. Może rzeczywiście był to kiedyś proces niełatwy i skomplikowany, ale wynikało to głównie z niewielkiej dostępności produktów, które można było bezpiecznie zaaplikować na włosy. Dzisiaj niekoniecznie musimy udać się do salonu fryzjerskiego, aby odświeżyć nasz kolor lub zmienić go w niewielkim stopniu. Poznaj nasze porady dotyczące domowej koloryzacji.

Czy samodzielne farbowanie włosów jest bezpieczne?

Są osoby, które martwią się, że samodzielne farbowanie włosów może skończyć się bardzo źle. Nie chodzi tylko o uzyskanie innego koloru niż oczekiwany, ale główną obawą jest wystąpienie alergii, podrażnienie skóry bądź nawet zniszczenie włosów. Ale czy rzeczywiście mamy powody do obaw? Warto wiedzieć, że dostępne dzisiaj produkty, które znajdziemy na drogeryjnych półkach, są znacznie bezpieczniejsze od tych, których używaliśmy jeszcze kilkanaście lat temu. Przede wszystkim przemysł kosmetyczny stale się rozwija, a producenci robią wszystko, aby ich kosmetyki było odpowiednie do użytku nie tylko w salonach fryzjerskich, ale także w domach. Jeżeli natomiast obawiamy się uczulenia, to powinniśmy wykonać prosty test nazywany próbą uczuleniową.

Co będzie nam potrzebne przy farbowaniu włosów w domu?

Podczas domowej koloryzacji włosów wcale nie potrzebujemy wielu akcesoriów. Poszukajmy czegoś, czym zakryjemy ramiona, aby uchronić nasze ubrania przed pobrudzeniem. W przypadku niektórych farb nie potrzebujemy nawet dodatkowego pędzelka, ponieważ łatwiej jest nam wmasować preparat w pasma. Niekiedy w zestawie znajdziemy też rękawiczki czy czepek, ale możemy zaopatrzyć się w nie samodzielnie. Jeżeli mieszamy farbę w misce, to unikajmy tych wykonanych z metalu. Lepiej sprawdzą się plastikowe miseczki, które kupimy za niewielką cenę.

Jaką farbę zaleca się wybrać?

Farbę powinniśmy dobrać według potrzeb naszych włosów oraz ich odcienia. W domowej koloryzacji nie porywamy się na spektakularne metamorfozy, takie jak choćby zmiana czerni na blond. Na opakowaniu farby możemy znaleźć wskazówki dotyczące tego, jako odcień jesteśmy w stanie uzyskać po aplikacji preparatu. Wysokiej jakości produkty idealne do domowej koloryzacji posiada między innymi marka Garnier. Farby te bez trudu znajdziesz w popularnych drogeriach stacjonarnych, ale także tych działających online. Sprawdź dostępne linie i poznaj ich charakterystyczne właściwości.

O czym pamiętać przy farbowaniu włosów w domu?

Bardzo ważne przy domowej koloryzacji jest wcześniejsze wykonanie tak zwanej próby uczuleniowej. W ten sposób dowiemy się, czy dany produkt może być przez nas bezpiecznie stosowany. Czasami po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy uczuleni na konkretny składnik. Skutki takiej alergii mogą być natomiast niebezpieczne dla naszego zdrowia.

Dlatego też zaczynamy od nałożenia produktu w niewidocznym miejscu, na niewielkim fragmencie skóry. Jeżeli w ciągu 48 godzin nie pojawią się żadne niepokojące objawy, to możemy przystąpić do domowej koloryzacji włosów.