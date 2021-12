Wolontariusze niekoniecznie mają czas, za to na pewno mają serce. I takie właśnie serce do niesienia bezinteresownej pomocy innymi ma 18-letnia uczennica LO im. KEN w Stalowej Woli – Joanna Lebioda.

Już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, zorganizowało konkurs na „Wolontariusza Roku”. To inicjatywa, mająca za zadanie wyłonić osoby, które w mijającym roku dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosły pomoc, angażowały się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

Wolontariusz Roku musi posiadać odpowiednie cechy

Komisja konkursowa pod uwagę bierze takie kryteria oceny jak: skuteczność działań, współpraca partnerska, kreatywność, pomysłowość działań i rozwiązań oraz czas i zasięg działania.

Według jury w tym roku powyższymi cechami najbardziej wyróżniła się 18-letnia Joanna Lebioda.

Laureatka głównej nagrody pochodzi ze Stalowej Woli i tu chce się rozwijać. Od lutego 2018 roku należy do Klubu Wolontariusza. Znalazła się w nim przypadkiem, choć od dawna bardzo chciała pomagać innym. Jej główną motywacją do takiej pracy była chęć dzielenia się z innymi tym, co ma najlepszego, ale też chęć poznania nowych ludzi. Do Klubu Wolontariusza dołączyła będąc zdecydowaną, że chce pomagać dzieciom. Przez bardzo długi czas udzielała pomocy w nauce poprzez nieodpłatne korepetycje, wspierała organizację pikników na Osiedlu Fabrycznym, akcje: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, a także „Stalowowolską Paczkę Pomocy”, „Opłatek Maltański”, „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy”. Przygotowywała kartki świąteczne dla pensjonariuszy DPS-u, organizowała zajęcia wakacyjne dla dzieci w klubie „Wesoła Gromadka”.

„Wolontariusz Roku 2021” – Joanna Lebioda – to osoba w pełni zaangażowana w pomoc innym

– Joasia jest skromną, subtelną i bardzo ciepłą osobą. Zasłużyła sobie na miano „Wolontariusza Roku” tym, że systematycznie udzielała dzieciom korepetycji zarówno podczas pandemii jak i wtedy, kiedy szkoły były otwarte. Oprócz tego, pomagała w organizacji licznych pikników, akcji charytatywnych. Jest pomysłowa, zaangażowana i dzięki temu została doceniona – tak o zwyciężczyni konkursu mówi Małgorzata Gotfryd, prezes Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM.

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Tradycyjnie już nagrodzenie laureatów w konkursie „Wolontariusz Roku” poprzedzone było rozstrzygnięciem konkursu plastycznego skierowanego do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Pomaganie jest cool!”. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom idei wolontariatu, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych oraz pobudzenie aktywności społecznej najmłodszych.

Wśród przedszkolaków I miejsce zajęła Lena Środa z Przedszkola nr 9, II miejsce zajęła: Wiktoria Klucha z Przedszkola nr 7, a III Amelia Kopeć z Przedszkola nr 10.

W kategorii szkół podstawowych wyniki przedstawiają się następująco: klasy I-IV: I miejsce – Anna Wiśniewska z PSP nr 3, II miejsce – Stanisław Wytrzęś z PSP nr 5, III miejsce – Karol Rusin z PSP nr 12. Klasy V-VIII szkół podstawowych: I miejsce – Olga Szmuc z PSP nr 7, II miejsce – Klaudia Wilk z PSP nr 5, III miejsce – Emilia Kata z PSP nr 5.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne tegoroczna gala miała skromniejszy charakter. Nie było występów artystycznych, jednak tradycyjnego tortu nie zabrakło.