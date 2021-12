W górę poszła pensja wójta Zbigniewa Walczaka. 30 listopada, radni z gminy Jarocin podjęli uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia wójta Walczaka. Jak się okazuje, wynagrodzenie wójta będzie najniższe, jakie jest możliwe według określonych w ustawie stawek.

Wójt Jarocina zarobi przeszło 15 tys. zł brutto

Przyjęta uchwała określa, że wójt będzie zarabiał miesięcznie 15576 zł brutto. Na tą kwotę złożą się:

wynagrodzenie zasadnicze – 8200 zł,

dodatek funkcyjny – 2520 zł,

dodatek specjalny – 3216 zł

oraz dodatek za wieloletnią pracę – 1640 zł.

Poprzednie wynagrodzenie wójta, uchwalone w 2018 roku, wynosiło 9520 zł brutto.

Podjęta przez radnych uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i, jak w przypadku pozostałych samorządowców, ma zastosowanie do wynagrodzenie wypłacanego od sierpnia 2021 roku.

Dostanie najmniej

Obowiązek podwyżki wynagrodzenia dla burmistrzów, wójtów i starostów nakłada ustawa w 17 września 2021 o zmianie ustawi o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Według niej, miesięczne wynagrodzenie wójta w gminie do 15 tysięcy mieszkańców musi się mieścić w granicach od 13 936 zł do 17420 zł. Do tej kwoty doliczany jest jeszcze dodatek za wysługę lat, który w przypadku wójta Jarocina wynosi 20 procent wynagrodzenia zasadniczego, tj. maksymalnie 2050 zł, minimalnie 1640 zł.

Jak można więc podliczyć, wójt Jarocina otrzyma najniższe wynagrodzenie, jakie zakłada ustawa.

