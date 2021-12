– Jeszcze przed świętami Stalowa Wola będzie połączona z Rzeszowem przez obwodnicę i drogę ekspresową S19 – zapowiada wiceminister infrastruktury Rafał Weber. A do połączenia brakuje tylko jednego odcinka: Kamień – Sokołów Małopolski.

6 grudnia 2021 r. oddano do użytku 3 odcinki drogi ekspresowej S19: Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, Nisko Południe – Jeżowe, oraz Jeżowe – Łowisko (pierwotna nazwa Kamień). Do pełnego połączenia „eską” powiatów stalowowolskiego i niżańskiego z Rzeszowem brakuje już tylko jednego odcinka – od Kamienia do Sokołowa.

Via Carpatia i obwodnica Niska i Stalowej Woli

– To naprawdę coś wielkiego, nie boję się użyć tych słów. Gdyby ktoś 6 lat temu powiedział, że zarówno obwodnica Stalowej Woli i Niska, jak i Via Carpatia zostaną zrealizowane, to mało kto by uwierzył. Nie było na to środków finansowych, projekty były w powijakach. Ale dzięki konsekwencji i determinacji ministra Andrzeja Adamczyka, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projektantów i wykonawców, oba projekty zostały zrealizowane i możemy korzystać z tych dóbr komunikacyjnych województwa podkarpackiego – mówi „Sztafecie” wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Kiedy otwarcie brakującego odcinka Kamień -Sokołów?

– Umowy są podpisane do kwietnia przyszłego roku, natomiast na odcinku Kamień – Sokołów Młp. zostało naprawdę mało rzeczy do zrobienia, a konkretnie siatka ogrodzeniowa chroniąca przed wtargnięciem zwierząt na jezdnię, no i przede wszystkim oświetlenie. Niestety, występują bardzo duże braki w dostawach materiałów. To nie jest wina wykonawcy, chodzi o ogólne braki na rynku. Większość systemów sterowniczych i elektronicznych produkowana jest w Chinach czy Tajwanie. Trochę jesteśmy od tego uzależnieni. Jeżeli te dostawy przyjdą w najbliższych dniach, to zamontowanie oświetlenia i siatki to kwestia tygodnia, maksymalnie dwóch. Wtedy jezdnia byłaby możliwa do oddania jeszcze w tym roku – mówi „Sztafecie” Bogdan Tarnawski, dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

S19 Zdziary – Rudnik

Do przyszłego roku natomiast z pewnością poczekamy na odcinek Zdziary – Rudnik. – Wykonawca bardzo przyspieszył i tak naprawdę zabrakło 2-3 tygodni dobrej pogody, żeby można było mówić o oddaniu w użytkowanie już w tym roku. Jesteśmy o krok od zakończenia tej budowy – mówi dyrektor Bogdan Tarnawski.

Na północ od Rzeszowa, w podkarpackiej części szlaku Via Carpatia, czeka nas jeszcze jedna inwestycja. Chodzi o wybudowany przed laty odcinek od Sokołowa do Jasionki. Na długości 13,83 kilometra ma zostać dobudowana druga jezdnia. Przekrój drogi zmieni się z 2+1 na 2+2, czyli tak jak na pozostałych odcinkach drogi ekspresowej S19, kierowcy będą mogli korzystać z dwóch pasów w każdy kierunku.

Odcinek Sokołów – Jasionka będzie poszerzony

– W ubiegłym miesiącu został podpisany nasz program inwestycyjny, który umożliwia nam realizację tego zadania. W I kwartale przyszłego roku planujemy ogłosić przetarg na realizację w systemie „projektuj i buduj” drugiej jezdni na odcinku Sokołów – Jasionka (do skrzyżowania z A4). Z reguły po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca ma rok na przygotowanie projektu budowlanego i 36 miesięcy na prace. Myślę, że w tym przypadku nie będzie inaczej, bo jest to stosunkowo prosty odcinek. Roboty ułatwi fakt, że obiekty poprzeczne nad istniejącą S19 były zbudowane od razu z pozostawieniem wolnej przestrzeni na poprowadzenie jezdni, więc nie trzeba będzie ingerować w ich konstrukcje – dodaje dyrektor Bogdan Tarnawski.