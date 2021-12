3 odcinki drogi ekspresowej S19 oddano do użytku 6 grudnia 2021 r. Wartość zrealizowanych kontraktów to ponad 800 milionów złotych.

Do dyspozycji kierowców oddano 3 odcinki:

od węzła Rudnik nad Sanem do w. Nisko Południe (6,4 km, wartość kontraktu 196 339 975,77 zł),

od w. Nisko Południe do w. Jeżowe (11,5 km, wartość kontraktu 272 690 030,27 zł),

od w. Jeżowe do w. Łowisko (10,3 km, wartość kontraktu 335 932 922,85 zł).

Tym samym na Podkarpaciu kierowcy mogą już korzystać z prawie 68 km drogi ekspresowej S19.

– Do kwietnia przyszłego roku na pewno pojedziemy bezpieczną Via Carpatią między Lublinem i Rzeszowem. To zmieni wiele na logistycznej mapie transportu samochodowego w Polsce, ale także i w Europie – mówił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, stwierdził, że szlak Via Carpatia, którego częścią jest droga ekspresowa S19, to „projekt cywilizacyjny”. W szczególności podkreślał korzyści gospodarcze wynikające z dostępności komunikacyjnej regionu.

– Via Carpatia, oprócz tego, że ma charakter szlaku komunikacyjnego, transportowego, jest również, i mówię to w czasie teraźniejszym, magnesem przyciągającym inwestorów. Gdyby nie Via Carpatia, koreański koncern, trzeci pod względem wielkości na świecie, nie chciałby zainwestować w Stalowej Woli trzech miliardów złotych – mówił wiceminister Rafał Weber.



