Czternaście razy wchodzili na podium Otwartych Mistrzostw Śląska w Ju-Jitsu Sportowym w Katowicach zawodnicy Fight Sport Stalowa Wola. Drużynowa podopieczni trenera Pawła Kunysza zajęli czwarte miejsce.

Zawody rozgrywano w siedmiu kategoriach wiekowych. W rywalizacji seniorów w kategorii do 64 kg, srebrny medal w formule Gi i złoty w No Gi wywalczył Arsen Naslyan. W kategori juniorów do lat 18, po dwa „złota” wywalczyli: Michał Sołowiej w wadze do 60 kg i Radosław Czernik w wadze do 66,5 kg, a w kategorii do lat 16, podwójna mistrzynią Śląska została Oliwia Tutka (do 50 kg). W rywalizacji U-14 dwa razy (Gi i No Gi) na najwyższy stopień podium wchodziła Nicole Ochal (do 60 kg). W tej samej kategorii wiekowej Emilia Naslyan zdobyła złoty medal w Gi i brązowy w No Gi w wadze do 55 kg, a Szymon Sołowiej złoty medal w Gi i srebrny w No Gi w wadze do 45 kg.