Judyta Zwolińska zajęła pierwsze miejsce we współzawodnictwie klubowym Katolickiego Klubu Sportowego Victoria Stalowa Wola. Miejsce drugie zajął Patryk Tylus, a trzecie Aleksandra Bednarz.

Zwolińska to czwarta zawodniczka mistrzostw Polski do lat 20 w biegu na 200 m i reprezentantka Polski w mistrzostwach Europy w Tallinie. Największym sukcesem Tylusa było zdobycie brązowego medalu w mistrzostwach Polski juniorów w rzucie oszczepem. Także z „brązem” wróciła z mistrzostw Polski Aleksandra Bednarz. Wywalczyła go w kategorii młodziczek. – lekkoatletka Victorii Stalowa Wola. Trzecia zawodniczka mistrzostw Polski Młodziczek w rzucie młotem.

Tuż za tą trójka uplasował się w klubowym współzawodnictwie Jakub Bembenek, który także przywiózł brązowy medal z mistrzostw Polski młodzików w biegu na 300 m. Miejsce piąte przypadło Sofii Wydrze – „srebro” mistrzostw Polski młodziczek w rzucie oszczepem.

Kolejne miejsce zajęli: 6. Kornelia Butryn, 7. Marek Grykałowski, 8. Małgorzata Cetnarska, 9. Natalia Cygan, 10. Blanka Machaj.

Sklasyfikowano 56 zawodniczek i zawodników.

Podsumowanie sezonu 2021 Victorii Stalowa Wola w gazetowym wydaniu SZTAFETY w czwartek, 9 grudnia.