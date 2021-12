Na 6 grudnia zaplanowano otwarcie 3 odcinków Via Carpatia na Podkarpaciu. Kierowcy będą mogli korzystać z 28 kilometrów nowej drogi ekspresowej S19.

S19 Lublin Rzeszów. Od węzła Rudnik do węzła Łowisko

Na 6 grudnia 2021 planowane jest otwarcie odcinka S19 Lublin – Rzeszów od węzła „Rudnik nad Sanem” do węzła „Nisko Południe”. Wartość kontraktu wynosiła 159 625 996,56 zł. Długość odcinka to 6,46 kilometra.

Ten odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się w węźle „Rudnik nad Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się ponownie do szerokotorowej linii kolejowej LK65, biegnąc równolegle do niej, a następnie w węźle „Nisko Południe” krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową LK65.

Kolejnym odcinkiem planowanym do oddania 6 grudnia jest fragment od węzła „Nisko Południe” do węzła „Podgórze”. Wartość tego kontraktu wynosi 272 457 297,38 zł, a długość odcinka to 11,2 kilometra.

Początek tego odcinka S19 przyjęto za węzłem „Nisko Południe”, tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową LK65. Trasa drogi ekspresowej S19 biegnie w okolicy m. Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie DK19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie, krzyżując się bezkolizyjnie z DK19, odbija w kierunku południowo–wschodnim. Odcinek kończy się przed węzłem „Podgórze”, gdzie droga ekspresowa S19 krzyżuje się z drogą wojewódzką DW861.

Kolejny fragment szlaku Via Carpatia na Podkarpaciu

Trzecim odcinkiem Via Carpatia na Podkarpaciu, który zostanie udostępniony kierowcom 6 grudnia jest fragment drogi ekspresowej S19 Rzeszów – Lublin od węzła „Podgórze” do węzła „Łowisko”.

Początek odcinka przyjęto przed węzłem „Podgórze”, który przecina trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką DW861. Następnie trasa drogi ekspresowej omija kompleks leśny od strony wschodniej, zmienia kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego przecina drogę powiatową nr DP 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, tworząc węzeł „Nowy Kamień”. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, przecina istniejąca drogę nr 19 i tworzy węzeł „Kamień” (Łowisko), przed którym kończy się odcinek.

To fragment o długości 10,3 kilometra, a wartość kontraktu wynosiła 333 520 613,12 zł. Do tej kwoty nie jest wliczony węzeł „Łowisko”, który stanowi część odcinka Kamień – Sokołów Małopolski.

Minister Adamczyk i wiceminister Weber na otwarciu drogi ekspresowej S19

W otwarciu mają wziąć udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz jego zastępca, poseł Rafał Weber. Nowe odcinki drogi ekspresowej S19 zostaną udostępnione kierowcom w godzinach popołudniowych.

