PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów zmodernizowała dwutorową linię 110 kV relacji: Elektrownia Stalowa Wola – Stalowa Wola Posanie oraz Elektrownia Stalowa Wola – Sandomierz. Usprawnienia dokonano na odcinku 2,14 km dwutorowej linii wysokiego napięcia.

Przebudowany odcinek linii jest ostatnim fragmentem linii 110 kV Elektrownia Stalowa Wola – Stalowa Wola Posanie i po zakończeniu modernizacji cała linia będzie miała przekrój 240 mm2 i dopuszczalną temperaturę pracy +80°C.

Dla realizacji tej inwestycji i zachowania pewności zasilania odbiorców ze Stalowej Woli i Sandomierza dokonano odpowiednich prac rekonfiguracyjnych w sieci 110 kV zakończonych połączeniem tych linii do tymczasowej relacji Sandomierz – Stalowa Wola Posanie.

Koszt inwestycji to 2,4 mln zł.

– Realizacja inwestycji wynika z konieczności zwiększenia możliwości wyprowadzenia mocy z elektrowni Stalowa Wola oraz poprawy warunków zasilania odbiorców przemysłowych w mieście – mówi Grzegorz Pietrusza, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.

– W ramach modernizacji przebudowaliśmy 10 słupów linii dwutorowej, wymieniliśmy izolację oraz przewody ze 120 mm2 na 240 mm2 – dodaje dyrektor.

Obszar projektu stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania polityki regionalnej w ramach zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej. Wśród działań przyspieszających rozwój tego regionu ważne miejsce zajmuje infrastruktura elektroenergetyczna.

15 listopada w Stalowej Woli podpisano porozumienie o współpracy w zakresie zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej na potrzeby EURO-PARKU Stalowa Wola – Strategicznego Parku Inwestycyjnego. W ramach porozumienia PGE Dystrybucja zabezpieczy potrzeby przyszłych inwestorów w zakresie zapotrzebowania na dostawy energii elektrycznej na poziomie do 500 MW do końca 2023 r. i narastająco do 1500 MW do końca 2026 r.