Chciałbym pędzlem zatrzymać mijający czas – to motto artysty, malarza Piotra Warchoła, którego wystawa dostępna jest obecnie w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Na ekspozycji podziwiać można obrazy, które powstały na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Na wystawie prezentowane są też 4 prace malarskie Ryszarda Wyborskiego, który od kilku lat amatorsko zajmuje się malarstwem i na co dzień współpracuje z Piotrem Warchołem.

– Staram się malować to co już zanika, czego już nie ma – starą polską wieś. Chciałbym młodemu pokoleniu pokazać to co teraz będzie można zobaczyć niestety już tylko w skansenach. Mam szczególny sentyment do polskiej wsi – mówił Piotr Warchoł.

Piotr Warchoł od 48 lat uprawia malarstwo sztalugowe, głównie pejzaż. Urodził się w 1957 roku w Stalowej Woli, malarstwa uczył się pod okiem znanego artysty malarza Mariana Ziemskiego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim. Przez szereg lat pracował jako dekorator w miejscowych zakładach pracy, nie zapominając o malarstwie. Jego obrazy można spotkać niemal na całym świecie, które zachwycają jasnym przekazem, że świat jest niezwykły i wielobarwny. Prace Piotra Warchoła znajdują się m.in. w Galerii „Knock” w Szkocji i w takich krajach jak Finlandia, Dania, Anglia, Irlandia, Niemcy, Francja, Rosja, Czechy, USA czy Kanada. W 2019 roku został Osobowością Roku w kategorii kultura w powiecie stalowowolskim, w plebiscycie organizowanym przez dziennik „Nowiny” pod patronatem Marszałka i Wojewody Województwa Podkarpackiego.

– Maluje z wyobraźni, to mnie wyróżnia. Oczywiście tam gdzie występuje jakaś architektura, nie mogę sobie pozwolić na jakieś szaleństwo, muszę się trzymać zdjęcia, ale generalnie wole malować z wyobraźni, bo wtedy mam tą wolność twórczą – mówił Piotr Warchoł.

Artysta do swojej wystawy zaprosił Ryszarda Wyborskiego, który na ekspozycji prezentuje 4 swoje prace. – Dobrze się czuję z architekturą. Jestem amatorem, malowaniem zająłem się dopiero na emeryturze – mówił Ryszard Wyborski. Na wystawie można zobaczyć prace prezentujące Rozwadów czy Sandomierz.