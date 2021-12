Burmistrz Niska będzie zarabiał więcej. 26 listopada członkowie Rady Miejskiej w Nisku podejmowali decyzję o ustaleniu wynagrodzenia burmistrza, ale też wysokości swoich diet.

Radny z PiS apeluje o rozsądek

– Podczas kampanii wyborczej 3 lata temu każdy z komitetów wyborczych od rady gminy, w tym każdy z nas osobiście oraz każdy z kandydatów na burmistrza zapewniał, iż będziemy się starali rozwiązywać wszystkie bolące problemy mieszkańców gminy i miasta Nisko. Nikt z nas, szanowni państwo, nie miał w programie, że będzie się starał o osobiste wynagrodzenia za wykonywaną pracę – mówił radny Tadeusz Wolak z Klubu Radnych PiS. – Pragnę zaznaczyć, że doceniam wysiłek pana burmistrza i każdego z nas w radzie miejskiej. Przygotowana propozycja podwyżek wynagrodzenia burmistrza i dla radnych Rady Miejskiej, jest według mnie niczym innym jak skokiem na kasę, przejawem pazerności, chciwości, a nade wszystko nieodpowiedzialności tych, którzy przygotowali projekty uchwał.

Nie ma ludzi niezastąpionych

– Szanowni państwo, nie można lekceważyć naszych wyborców mieszkańców gminy Nisko. Jeżeli ktoś z nas uważa, iż jego praca w organie wykonawczym, czy też uchwałodawczym jest źle opłacana to jaki problem, można z tej pracy zrezygnować, zrezygnować z funkcji. Nie ma ludzi niezastąpionych. Rząd co prawda dał możliwość podniesienia uposażeń burmistrza i nie tylko, ale z rozwagą i odpowiedzialnością. Ja będę głosował przeciw podwyżce dla pana burmistrza w tej wysokości, która została przedstawiona w projekcie uchwały, jak również przeciw podwyżce diet dla radnych, gdyż uważam, że dotychczasowe nasze wynagrodzenia są wystarczające. Apeluję o rozsądek, gdyż jest jeszcze na to czas, i potraktowanie mojego głosu jako stanowiska Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – mówił Tadeusz Wolak.

Odrzucili nowe diety

Ostatecznie ani jeden niżański radny miejski podczas głosowania nad uchwałą o podwyżkach diet nie zagłosował „za”. Jedenastu radnych było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.

Przeciw głosowali: Grzegorz Bis, Błażej Borowiec, Adam Drąg, Konrad Krzyżak, Bogusław Lechociński, Katarzyna Ożóg – Bąk, Barbara Potocka, Józef Sroka, Ryszard Sroka, Paweł Tofil i Tadeusz Wolak.

Zaś wstrzymali się: Marek Beer, Grzegorz Błądek, Marcin Folta, Stanisław Jaskot, Adam Madej, Agnieszka Nicałek, Marek Pachla, Andrzej Sądej i Krzysztof Tabian.

Burmistrz Niska może dostawać minimum

Nie obeszło się bez dyskusji również przed uchwałą dotyczącą wynagrodzenia dla burmistrza. W uchwale zaproponowano je w wysokości 17365 zł brutto, w tym pensja zasadnicza w kwocie 9908 złotych, dodatek funkcyjny w wysokości 3450 zł i dodatek specjalny 4007 zł. Do tego doliczany jest także dodatek za wieloletnią pracę 1981 zł. Łącznie burmistrz Niska będzie zarabiał 19346 zł brutto.

– Pierwsza wyjściowa rzecz, burmistrz musi zarabiać godnie – rozpoczął swoją wypowiedź radny Błażej Borowiec. – Tylko definicja godnego zarabiania musi być sprzężona z poziomem godnego życia i poziomem rozwoju gminy itd. […] Minimalne wynagrodzenie, jakie musimy dać burmistrzowi, to 16 tysięcy z groszami. To prawie o 60 procent więcej od dotychczasowego wynagrodzenia jakie pobierał burmistrz. Mając na uwadze, że zawsze możemy to wynagrodzenie podnieść, proponuję aby wynagrodzenie burmistrza ustalić na poziomie minimalnym, który będzie wynosił 16035 zł – apelował radny Borowiec.

Wynagrodzenie ustalone

Zanim radni przeszli do głosowania nad uchwałą, głosowali nad wnioskiem radnego Borowca ws. ustalenia niższego wynagrodzenia burmistrza Niska niż proponowane w uchwale. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 11 było przeciw. Wniosek odrzucono.

Chwilę później radni głosowali nad uchwałą. Za ustaleniem wynagrodzenia burmistrza w łącznej wysokości 19346 zł głosowało 11 radnych: Marek Beer, Grzegorz Błądek, Sławomir Czwal, Adam Drąg, Marcin Folta, Stanisław Jaskot, Adam Madej, Agnieszka Nicałek, Marek Pachla, Andrzej Sądej i Krzysztof Tabian. Przeciw było 10 radnych: Grzegorz Bis, Błażej Borowiec, Konrad Krzyżak, Bogusław Lechociński, Katarzyna Ożóg – Bąk, Barbara Potocka, Józef Sroka, Ryszard Sroka, Paweł Tofil i Tadeusz Wolak.

Uchwała została pojęta z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r.

