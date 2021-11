Muzeum Regionalne w Stalowej Woli rusza z ofertą warsztatów przedświątecznych, skierowaną do odbiorców w każdej grupie wiekowej. W tym roku edukatorki zainspirowały się lokalną tradycją i stawiają na naturalne materiały i sprawdzone wzory. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej muzeum i pod numerem telefonu 15 844 85 56 lub 797 120 229.

Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przygotowało dedykowany program warsztatów oparty o rękodzielnicze tradycje lasowiackie i naszego regionu. Słomiane pająki, kolorowe łańcuchy czy delikatne papierowe jeżyki, to tylko niektóre ozdoby, jakie można samodzielnie wykonać na zajęciach w stalowowolskim muzeum.

Oferta warsztatów przedświątecznych, skierowana jest do odbiorców w każdej grupie wiekowej. — Zadaniem muzeum jest uczyć i pokazywać lokalną tradycję i historię. Warsztaty przedświąteczne to znakomita okazja, by tę wiedzę przekazywać w sposób lekki i przyjemny. Chcemy sięgnąć do korzeni, ale i pokazać, że to co tradycyjne, może być piękne i ekologiczne — mówi Aneta Garanty, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Warsztatom będą towarzyszyły pogadanki o tradycjach i zwyczajach związanych z okresem Bożego Narodzenia. – A to przecież czas niezwykły, w którym nasi przodkowie upatrywali znaków i wróżyli. Aby ich przyszłość była pomyślna, zachowywali wiele zwyczajów, dyktowanych przez rodzinną tradycję. W domach nie mogło zabraknąć więc różnych przedmiotów i dekoracji, które tę pomyślność miały zapewnić. W izbach ustawiano snopy zboża, będące obietnicą urodzaju, a pod powałą wieszano kolorowe słomiane pająki i podłaźniczki, by przynosiły domownikom szczęście i pomyślność – mówią organizatorzy.

Muzeum, jak co roku, zaprasza grupy zorganizowane, ale także rodziny i odbiorców indywidualnych. Pierwsza okazja by poczuć klimat świąt będzie już w niedzielę 12 grudnia, kolejna w czwartek 16 grudnia.

Szczegółowy program edukacyjny dla grup zorganizowanych dostępny na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli www.muzeum.stalowawola.pl w zakładce edukacja.