Po raz czwarty w dużej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli odbył się IV Ogólnopolski Turniej Brazylijskiego Jiu Jitsu „Charakterne Dzieciaki”, w którym do rywalizacji przystąpiło 176 zawodniczek i zawodników z różnych stron Polski.

W klasyfikacji drużynowej triumfowali reprezentanci Fight Sport Polska, miejsce drugie zajął Armagedon Strzyżów, a trzecie Marga Submission Fighting Radom.

Świetnie spisali się podopieczni trenera Pawła Kunysza ze stalowowolskiego Fight Sport Stalowa Wola, którzy łącznie wywalczyli 28 medali, w tym 17 złotych, 5 srebrnych i 6 brązowych.

Miejsca medalowe naszych zawodników:

Formuła Gi.

U-10 do 30 kg: 1. Jakub Mazurek, U-12 do 34 kg: 1. Igor Gruszczyk, 3. Maksymilian Kozłowski, do 42 kg: 1. Jakub Świeca, 2. Franciszek Partyka, 3. Emil Siembida, do 50 kg: 1. Kacper Szczęch. U-14 do 45 kg: 1. Szymon Sołowiej, 2. Alan Wiecki, do 50 kg: 3. Dawid Burzyński. U-16 do 55 kg: 1. Adrian Kaczmarek, do 66 kg: 1. Wiktor Krasnowski, do 50 kg: 1. Kinga Laba, do 73 kg: 1. Oliwia Tutka.

Formuła NoGi

U-10 do 30 kg: 2. Jakub Mazurek. U-12 do 34 kg: 1. Maksymilian Kozłowski, 2. Igor Gruszczyk, 3. Bartek Chmura, do 42 kg: 1. Jakub Świeca. U-14 do 50 kg: 2. Szymon Sołowiej, 3. Igor Iwasieczko, do 66 kg: 1. Mateusz Skibski, do 55 kg: 1. Emilia Naslyan, do 60 kg: 1. Nicole Ochal, 3. Emilia Szczęch. U-16 do 55 kg: 1. Adrian Kaczmarek, do 66 kg: 1. Wiktor Krasnowski, do 81 kg: 1. Paweł Łokaj.

Sędzią głównym zawodów był Kamil „Profesor” Umiński.

Zdjęcia: Marcin Ścipień Fotografia / www.marcinscipien.pl