Na tę premierę wszyscy długo czekaliśmy. Maestro nagrał to show podczas serii gwiazdkowych koncertów na żywo w 2019 roku i chciał je pokazać widzom kinowym na Gwiazdkę 2020 roku. Pandemia jednak pokrzyżowała te plany. Na szczęście jednak wróciliśmy do kin i w końcu możemy wspólnie obejrzeć tę długo wyczekiwaną premierę. A co Was czeka na wielkim ekranie?

André Rieu i jego urocza Orkiestra Johanna Straussa przygotowali dla Was przepełnione świąteczno-noworoczną atmosferą magiczne show. Maestro „wybudował” własny Pałac Zimowy w swoim rodzinnym Maastricht. Wśród 200 lśniących weneckich kandelabrów i żyrandoli z sopli lodu, wśród łyżwiarzy i zasypanego śniegiem zimowego krajobrazu rozebrzmią tradycyjne kolędy, romantyczne walce i inne nieśmiertelne bożonarodzeniowo-noworoczne przeboje.

„Jingle Bells”, „O Holy Night”, „Oh Happy Day” czy „Mary’s Boy Child” to tylko niektóre hity, które usłyszymy w wykonaniu André, jego solistów i Orkiestry Johanna Straussa, ale także chóru gospel.

Sam André tak mówi o premierowym koncercie w kinach: „Boże Narodzenie i Nowy Rok to moja ulubiona pora roku. Nie ma nic lepszego niż spędzenie jej z przyjaciółmi, rodziną i fanami w moim rodzinnym mieście. Dlatego zapraszam moją kinową publiczność z całego świata w tę piękną podróż do świątecznej krainy czarów”. To prezent dla Was od maestra, ale przecież możecie obdarować nim także swoich bliskich: zabierzcie ich do kina w ramach Gwiazdki!

Na pokazy w Kinie „Sokół” zapraszamy:

5 oraz 30 grudnia, godz. 18:00 /niedziela, czwartek/ #PREMIERA

Cena: 30 zł normalny, 28 zł ulgowy

Bilety do nabycia w NCK „Sokół” (dni powszednie w godz. 8 – 16) oraz w kasie biletowej kina (weekendy w godz. 15 – 19).

Nie obowiązują bilety: #szczepimysię, kody, zaproszenia, vouchery

czas trwania: 2 godz. 30 min.

Gatunek: koncert

Produkcja: Holandia