Na ostatniej sesji Rady Powiatu rajcy przegłosowali uchwałę dotyczącą podniesienia pensji starosty stalowowolskiego Janusza Zarzecznego. W górę poszły także diety radnych. Podwyżka jest pokłosiem podpisanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została uchwalona przez Sejm 11 sierpnia. Dokonuje ona zmian w systemie wynagradzania prezydenta oraz byłych prezydentów, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli.

Wyższe diety dla radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego

Podwyżki dla radnych ustalone zostały na następującym poziomie: dla przewodniczącego rady – 83 proc. kwoty maksymalnej tj. 3029,85 zł (dotychczas 2190,25 zł), dla wiceprzewodniczących rady – 55 proc., tj. 2007,73 zł, (1414,54 zł), dla członków zarządu powiatu – 61 proc., tj. 2226,76 zł (1619,88 zł), dla przewodniczących komisji stałych – 47 proc., tj. 1715,70 zł (1209,20 zł), dla wiceprzewodniczących komisji stałych – 44 proc. tj. 1606,18 zł (1095,13 zł), dla radnych – 42 proc. tj. 1533,18 zł (1003,87 zł).

Starosta stalowowolski zarobi więcej

W porządku obrad znalazła się także uchwała dotycząca podwyżki pensji dla starosty stalowowolskiego. Po przyjęciu uchwały na pensję starosty składać się będą następujące czynniki: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnego poziomu przewidzianego dla stanowiska starosty w powiecie o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys. – w kwocie 10430 zł, dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnego poziomu przewidzianego dla stanowiska starosty w powiecie o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys. – w kwocie 3450 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4164 zł. Łączne wynagrodzenie starosty stalowowolskiego wynosić będzie 18044 zł plus dodatek stażowy.

Dotychczas na uposażenie starosty składało się wynagrodzenie zasadnicze – 4800 zł, dodatek funkcyjny – 2100 zł, dodatek specjalny w wysokości 40 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2760 zł oraz dodatek stażowy.

Podwyżki obowiązują od 1 sierpnia 2021.