Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach poza oczywistą działalnością pożarniczą, od lat są też inicjatorami wydarzeń o charakterze kulturalnym czy sportowym. Swoją aktywnością przyczyniają się do integracji lokalnego społeczeństwa, promują lokalną kulturę, tradycję i dziedzictwo swoich przodków. Bardzo często łączą też siły z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” zakupili sprzęt, który pozwoli rozwinąć wzajemną współpracę i jeszcze aktywniej działać na rzecz lokalnej społeczności.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach to najstarsza jednostka działająca na terenie gminy Gorzyce. Jej początki sięgają roku 1872. Blisko 150-letnia historia gorzyckiej OSP pełna jest zasług bohaterskich i oddanych druhów i druhen, którzy niezmiennie od lat wierni są przysiędze strażackiej „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

– Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach to także jednostka, która jest inicjatorem wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym czy sportowym – mówi Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

Współorganizuje m.in. Strażacki, Mikołajkowy Orszak Świętego Mikołaja czy Dzień Dziecka, włącza się w wiele wydarzeń mających na celu upamiętnienie ważnych historycznie rocznic czy świąt państwowych i kościelnych. W stałym kalendarzu jednostki są uroczystości związane z pełnieniem posługi przy grobie Pańskim, organizacją strażackiego śniadania wielkanocnego, czy wigilii.

W ramach jednostki działa także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. OSP Gorzyce realizuje inicjatywy społeczne, kulturalne czy integracyjne przy wsparciu lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich – tak jest choćby przy okazji imprez biegowych organizowanych na terenie gminy. Strażacy dbają o bezpieczeństwo, panie o część kulinarną – to one dla uczestników biegów przygotowują tzw. posiłek regeneracyjny.

– To dwie bardzo silne i prężnie działające grupy, które nawzajem się uzupełniają. Kiedy straż potrzebuje wsparcia chociażby przy przygotowywaniu kulinarnego czy organizacyjnego zaplecza – korzysta z pomocy Koła Gospodyń Wiejskich w Gorzycach. Kiedy zaś panie oczekują wsparcia – równie otwarci w tym zakresie są strażacy – mówi Leszek Surdy.

Dla rozwoju tej współpracy oraz nowych wyzwań OSP Gorzyce we współpracy z KGW Gorzyce przy wsparciu merytorycznym pracowników Urzędu Gminy Gorzyce wystąpiło do Lasowiackiej Grupy Działania o grant na doposażenie kuchni w remizie. Projekt grantowy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 pn. „Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania” pozwolił na zakup wielu sprzętów takich jak m. in.: kuchnia gazowa, piec konwekcyjno-parowy, zlewozmywak, młynek do odpadków, przeszklona witryna chłodnicza, szafka grzewcza czy wózki kelnerskie.

– W budynku remizy, który jest centrum kulturalno-oświatowym miejscowości odbywają się różne spotkania. Brakowało tam profesjonalnie wyposażonej kuchni. Dotychczasowa nie spełniała ani swoich funkcji, ani nie była odpowiedzią na potrzeby zarówno koła jak i jednostki. Pozyskany grant pozwoli obu grupom w pełni realizować swoje przedsięwzięcia – mówi Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

Zakupiony sprzęt gastronomiczny jest już wykorzystywany przez obie grupy. Ze względu na pandemię, działalność w sferze kultury jest nieco ograniczona, ale mimo to zarówno paniom z KGW, jak i jednostce OSP nie brakuje pomysłów na rozwijanie swojej działalności i integrowanie lokalnej społeczności. Nowe wyposażenie dało możliwość rozwinięcia kulinarnej działalności. Panie uczestniczyły w Jarmarku Dominikańskim w Tarnobrzegu, organizowały wspólnie z OSP dożynki, akcję wypieku gorzyczaków i innych słodkości na rzecz chorej Zuzi Idec z Gorzyc, serwowały też słodki poczęstunek dla oddających krew podczas niedawno zorganizowanej w Gorzycach zbiórki krwi.

– Panie współtworzą książkę kucharską przygotowywaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach. Znajdą się w niej receptury na dawne i współczesne dania, a obecnie zarówno strażacy, jak i panie z KGW przygotowują się do Gorzyckiego Kiermaszu Świątecznego – mówi włodarz gminy Gorzyce.

Wśród specjałów kulinarnych KGW są m.in.: pierogi z różnymi farszami, gołąbki, bigos, pyzy oraz paryje z serem i omastą. Wśród ciast królują dawne staropolskie serniki, szarlotki, pierniki, czy kruszonka lasowiacka. Panie z KGW nie mają też sobie równych w przygotowywaniu nalewek i ajerkoniaków.

– Inwestycje wspierające organizacje pozarządowe zawsze są trafne. Skupiają one ludzi, którzy są kreatywni, którzy mają pomysły i chcą angażować się w rozwój lokalnej społeczności – podkreśla Leszek Surdy wójt gminy Gorzyce.