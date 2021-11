Huta Stalowa Wola przekazała 19 egzemplarzy Uniwersalnej Maszyny Inżynieryjnej UMI 9.50 do 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu. To nowoczesne, niskoemisyjne i wielofunkcyjne koparko-ładowarki, dostosowane do potrzeb Sił Zbrojnych RP.