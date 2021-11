Zmarł Stanisław Bednarski, wieloletni lekarz w ośrodku zdrowia w Zbydniowie. 27 listopada 2021 r. spoczął na cmentarzu w Zaleszanach. – To był doktor Judym naszych czasów – mówił kapłan podczas pogrzebu. Jeszcze do niedawna był jednym z najstarszych czynnych lekarzy na Podkarpaciu. W kwietniu skończyłby 92 lata.

Stanisław Bednarski urodził się 30 kwietnia 1930 roku. Studia medyczne ukończył na Akademii Medycznej w Lublinie.

Do Zbydniowa został skierowany nakazem pracy w 1954 roku. Wówczas ośrodek zdrowia mieścił się w dworze Horodyńskich.

– Pracowałem w Tarnobrzegu i stamtąd skierowano mnie do Zbydniowa. Początkowo trochę się buntowałem, bo w Tarnobrzegu miałem swoich znajomych, ale jak już przyszedłem, to przyzwyczaiłem się do Zbydniowa, zżyłem się z ludźmi, a oni ze mną. I tak już zostałem, tu się ożeniłem i tutaj mieszkam – opowiadał Stanisław Bednarski, kiedy spotkaliśmy się w 2017 roku.

Stanisław Bednarski – lekarz i społecznik

Wówczas był najstarszym lekarzem rodzinnym w powiecie stalowowolskim, w wieku 87 lat wciąż przyjmował w ośrodku zdrowia w Zbydniowie.

– Pacjenci chcą żebym pracował, wciąż przychodzą do starego dziadka. Jeden z nich powiedział mi, że w jego rodzinie leczę już piąte pokolenie. Kto by pomyślał, że tyle lat będę pracował – mówił.

Stanisław Bednarski był nie tylko cenionym pediatrą i lekarzem rodzinnym, ale i wielkim społecznikiem. To on był inicjatorem budowy dzisiejszego ośrodka zdrowia w Zbydniowie. Chęć do działania dla lokalnej społeczności nie opuszczała go również wtedy, gdy osiągnął już sędziwy wiek. W 2018 roku odsłaniał w Zbydniowie pomnik na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Doktor Judym naszych czasów

– Świętej pamięci Stanisław Bednarski był niezwykle zacnym, dobrym człowiekiem. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Mówiliśmy o nim „człowiek dusza”. Nawet ksiądz powiedział dzisiaj, że to był doktor Judym naszych czasów – mówi Piotr Bednarz, sołtys Zbydniowa.

Stanisław Bednarski zmarł 24 listopada 2021 r. Msza święta pogrzebowa została odprawiona 27 listopada w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbydniowie. Stanisław Bednarski został pochowany na cmentarzu w Zaleszanach, spoczął obok swojej żony Zofii.