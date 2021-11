Miasto Stalowa Wola planuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli.

– Zadanie jest na etapie przygotowywania przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu – informuje stalowowolski magistrat.

Zakres planowanego zadania obejmuje: budowę nowej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-gospodarczym, dostosowanej do potrzeb nauki i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, (oprócz samej sali gimnastycznej z widownią powstanie sala do zajęć korekcyjnych oraz sala do aerobiku), przebudowę i remont zaplecza szatniowego przy istniejącej sali gimnastycznej, budowę ciągów komunikacyjnych łączących nową sale gimnastyczną z budynkiem szkoły, przeniesienie istniejącego placu zabaw dla dzieci w nową lokalizację na terenie szkoły oraz zagospodarowanie zieleni na całym obszarze działki szkolnej.

Prace projektowe nowej sali gimnastycznej dla PSP nr 7 w Stalowej Woli powinny potrwać od 6 do 8 miesięcy

– Harmonogram przewiduje wyłonienie wykonawcy projektu w bieżącym roku. Prace projektowe powinny potrwać od 6 do 8 miesięcy. Choć w związku z obecną sytuacją na rynku projektowym i wielokrotnie powtarzanymi przetargami na prace projektowe, ze względu na brak ofert/chętnych projektantów harmonogram może ulec zmianie – informuje stalowowolski magistrat.