Koło Gospodyń Wiejskich w Pysznicy „Kobiety Kobietom” powstało, aby połączyć doświadczenie z nowoczesnością oraz wykorzystać wspaniałe talenty kilku pokoleń mieszkańców wsi, kultywować lokalne tradycje i promować to, co najlepsze. Od trzech lat z powodzeniem realizuje zamierzone plany.

KGW w Pysznicy funkcjonuje od 2018 roku. Założycielką koła była Joanna Breśka. Jak sama nazwa wskazuje, KGW powstało z inicjatywy kobiet pragnących rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz dzielić się nimi z innymi osobami. Aktualnie koło liczy 13 członków (11 kobiet i 2 mężczyzn). Funkcję przewodniczącej od października 2020 roku sprawuje Anna Jabłońska-Bis.

– W naszej działalności doskonale łączymy tradycję z nowoczesnością. Naszą ulubioną formą działania są warsztaty artystyczne i kulinarne. Bardzo chętnie tworzymy: kwiaty z krepiny, choinki z drewna, serduszka z wikliny papierowej, kartki świąteczne, stroiki bożonarodzeniowe, bombki, stroiki wielkanocne, palmy wielkanocne, drzewka bonsai. Tradycyjnie każdego roku pieczemy pierniczki, smażymy pączki, faworki i przygotowujemy różnego rodzaju dania karnawałowe – mówi przewodnicząca koła.

Panie i panowie z KGW w Pysznicy doceniają rolę kobiet w codziennym życiu oraz życiu społeczności gminy, dlatego organizują wiele imprez skierowanych właśnie do nich. Na swoje spotkania zapraszają ludzi z pasją: zielarki, fryzjerki, kosmetyczki, panie od karwingu i makramy.

Organizują bale karnawałowe i walentynkowe integrujące mieszkańców gminy. Chętnie włączają się w działalność charytatywną, przygotowując paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. W 2020 roku KGW wzięło udział w akcji pomocy właścicielom chryzantem. Pozyskane kwiaty ozdobiły pomniki, ogrody i siedzibę koła w Pysznicy.

Członkowie koła bardzo chętnie biorą też udział w imprezach organizowanych przez gminę czy powiat. Nie obce są im też starty w różnego rodzaju konkursach. Dla przykładu, w 2019 roku KGW „Kobiety kobietom”, uczestnicząc w XII Królewskim Jarmarku w Pysznicy, otrzymało 3 główne nagrody w konkursie na tradycyjne dania regionalne.

Natomiast 26 maja 2021 roku panie po raz pierwszy wzięły udział w Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” w Sanoku. Dostały się do półfinału konkursu organizowanego w województwie podkarpackim. Wzięły udział w 3 kategoriach: kulinarnej (placek pysznicki z kaszą jaglaną), artystycznej (kwiaty z krepiny), miss wdzięku 45 plus. Choć nie zajęły czołowych miejsc, to wróciły z bagażem nowych doświadczeń i niezapomnianych przeżyć.

„Kobiety Kobietom” w swojej działalności nie zapominają też o tradycji robienia wieńców dożynkowych. W 2020 roku po raz pierwszy stworzyły wieniec w kształcie korony. Z kolei w tym roku wieniec dożynkowy kształtem przypominający kosz z kwiatami ze zbóż, grochu i jarzębiny ponownie ozdobił kościół parafialny w Pysznicy podczas święta Matki Boskiej Zielnej.

By realizować wszystkie zamierzone cele, a zwłaszcza te kulinarne, podstawą jest solidny sprzęt. O unowocześnienie swojej kuchni panie z KGW w Pysznicy zadbały przy wsparciu Lasowiackiej Grupy Działania. W ramach grantu „Kobiety Kobietom dla produktu lokalnego – pracownia kulinarna” KGW otrzymało 8 tysięcy złotych na zakup sprzętu mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Siedziba koła wyposażona została w: kuchenkę elektryczną, zmywarkę, ekspres do kawy, kociołek elektryczny, 2 szybkowary elektryczne, maszynę do popcornu i waty cukrowej.

– Poprzez doposażenie koła w sprzęt gastronomiczny mieszkańcy naszej społeczności mogą wyjść z domu, żeby aktywnie spędzić czas ze znajomymi i przyjaciółmi, kontynuując lasowiacką tradycję kulinarną, brać udział i być współorganizatorami życia w naszej małej ojczyźnie, przez co spełniać swoje potrzeby zaangażowania, rozwoju, nauki i przynależności do lokalnego społeczeństwa. Młode mamy mają teraz możliwość poznania tradycyjnych przepisów, wykonania ich wspólnie z już doświadczonymi w przepisach tradycyjnych, lasowiackich, paniami, a dzieciaki mogą poznawać naszą kulturę – mówi Anna Jabłońska-Bis.

Wspólne przygotowywane potrawy tradycyjne w oparciu o przepisy gromadzone od pokoleń, będą prezentowanie i degustowane podczas lokalnych jarmarków. Członkowie koła planują również warsztaty, które przyczynią się do zaangażowania i spowodują chęć przynależności do większej społeczności aby poczuć się potrzebnym i aktywnym. KGW w Pysznicy, dzięki swojej coraz to atrakcyjniejszej ofercie, liczy również na pozyskanie nowych członków.