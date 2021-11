Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie wiaduktu w ulicy Traugutta w Stalowej Woli. Zadanie pochłonie ponad 1,6 mln zł. Inwestycja w całości finansowana jest z budżetu miasta.

– Prace na wiadukcie są zaawansowane, nowe przęsło jest już zainstalowane. Chcielibyśmy, aby w ostatnich dniach roku przejazd mógł być uruchomiony – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Wiadukt w ulicy Traugutta w Stalowej Woli jest zamknięty od listopada 2020 roku

Końcem listopada 2020 roku wiadukt nad torami w ciągu ulicy Traugutta w Stalowej Woli ze względów bezpieczeństwa został wyłączony z użytkowania. Kierowcy korzystają z objazdów ulicą Przemysłową Boczną i Targową. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę przyczółków wiaduktu, poszerzenie nowego przęsła o ciąg pieszy o szerokości 1,25 m. Na wiadukcie w dalszym ciągu obowiązywał będzie ruch wahadłowy, regulowany tak jak dotychczas sygnalizacją świetlną.

Poszerzą ulicę Traugutta

Przebudowa przeprawy to nie koniec inwestycji w tym rejonie. Prezydent zapowiedział na przyszły rok przebudowę ulicy Traugutta prowadzącej na wiadukt. – W budżecie miasta na rok 2022 są przewidziane środki dotyczące poszerzenia odcinka ulicy Traugutta, do ulicy Klasztornej dlatego, że jest tu bardzo wąsko, często dochodzi do otarć, małych kolizji – mówił prezydent Nadbereżny.