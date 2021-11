Oddział covidowy powstanie w Szpitalu Powiatowym w Nisku. Będzie liczył 20 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia i ulokowany zostanie w miejscu oddziału wewnętrznego II.

Oddział covidowy w miejscu wewnętrznego

– W oddział covidowy przekształcimy oddział wewnętrzny II. Jesteśmy przygotowani na 20 łóżek. Jeszcze nie wiemy kiedy zapadnie decyzja wojewody, czy to będzie już w piątek czy w poniedziałek. Musimy przygotować strefę czerwoną, żółtą i zieloną. Wszystko musi być dobrze przygotowane – mówi „Sztafecie” Paweł Tofil, dyrektor Szpitala Powiatowego w Nisku. – Kiedy przyjdzie decyzja wojewody musimy być gotowi.

Pacjenci wewnętrznego zostaną przeniesieni

Szpital w Nisku wstrzymał już przyjęcia nowych pacjentów na oddział wewnętrzny II. A co z osobami już tam leczonymi?

– Pacjentów z oddziału wewnętrznego musimy przekazać do innych szpitali bądź tych w lżejszym stanie wypisać do domów – przyznaje dyrektor Tofil.

Jak tłumaczy, kadra szpitala jest przygotowana do pracy na oddziale covidowym. – Zrobiliśmy małe przesunięcia, jeśli chodzi o lekarzy. Myślę, że damy radę – mówi.

20 łóżek wystarczy?

Zapytaliśmy dyrektora, czy 20 łóżek na tworzonym oddziale covidowym wystarczy, by zaspokoić potrzeby mieszkańców powiatu niżańskiego? – Zważywszy na to, że jesteśmy chyba najgorzej wyszczepionym powiatem w całym województwie podkarpackim to nie wiem. Ale nie mamy w tej chwili, jako szpital, większych możliwości – przyznaje.

