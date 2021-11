Na drodze krajowej numer 77 w Nisku zostanie zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości. Urządzenia mają być zamontowane na ulicy Sandomierskiej.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Ruchu Drogowego ogłosiło przetarg na dostawę i montaż urządzeń do odcinkowych pomiarów prędkości w 39 lokalizacjach na terenie Polski.

Nisko, Nowa Dęba, Nosówka, Dukla, Gniewczyna

Na Podkarpaciu będą to: Nosówka, Dukla, Nowa Dęba, Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tyniecka oraz Nisko.

W ostatnim przypadku chodzi o odcinek drogi krajowej numer 77, a dokładniej ulicę Sandomierskią.

Gdzie w Nisku będzie odcinkowy pomiar prędkości?

Według naszych nieoficjalnych informacji, odcinkowy pomiar prędkości miałby obejmować ulicę Sandomierską od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Sopocką.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wskazuje jednak nieco inny fragment.

– W Nisku monitorowany będzie odcinek ul. Sandomierskiej od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Sadową – informuje „Sztafetę” wydział komunikacji GITD. – Lokalizacja urządzenia została wskazana w analizie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przygotowanej na zlecenie GITD przez Instytut Transportu Samochodowego.

Dlaczego ulica Sandomierska w Nisku?

Co było brane pod uwagę a analizie? Czynników było wiele, ale ten kluczowy jest dość oczywisty.

– Podstawowym kryterium była liczba wypadków i zdarzeń drogowych spowodowanych nadmierną prędkością – usłyszeliśmy w GITD.

I chociaż na razie GITD wskazuje konkretny odcinek, to jednak nie oznacza to, że finalnie lokalizacja nie ulegnie zmianie.

– Ostateczna decyzja co do długości odcinka zapadnie dopiero po wyborze wykonawcy, który oceni dokładnie w jakich miejscach jest możliwy montaż urządzeń. Dlatego w dokumentach przetargowych mamy listę podstawową i rezerwową. Jeśli w lokalizacji z listy podstawowej nie będzie to z jakiegoś powodu możliwe, to wtedy będziemy rozpatrywać miejsca z listy rezerwowej – usłyszeliśmy w GITD.

Czy odcinkowy pomiar prędkości jest w Nisku potrzebny?

Czy na wskazywanym przez GITD fragmencie ulicy Sandomierskiej w Nisku kierowcy rzeczywiście zbyt mocno przyciskają pedał gazu?

– Instalacja odcinkowego pomiaru prędkości w tym miejscu jest jak najbardziej wskazana – ocenia kom. Anna Kowalik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nisku. – Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najwięcej punktów mamy właśnie na ulicy Sandomierskiej. To stąd mamy najwięcej zgłoszeń mieszkańców o przekroczeniach prędkości. Może wypadków nie ma tak wiele, ale rzeczywiście jest problem z nadmiernie szybką jazdą.

Termin realizacji projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, to 30 listopada 2023 r.

Jak informuje GITD, kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości, ze względu na ich zasięg oddziaływania, jest możliwość wpłynięcia na zmianę zachowania kierowców i stosowania się przez kierujących do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka. Średnia prędkość pojazdów obliczana jest na podstawie pomiaru czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy.

CANARD dysponuje dziś 30 odcinkowymi pomiarami prędkości. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku zarejestrowały one blisko 600 tys. przypadków przekroczenia przez kierujących obowiązujących ograniczeń prędkości.