W miejscowości Zarzecze k. Niska 24 listopada miało miejsce oficjalne oddanie do użytku ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Starowiejskiej. Inwestycję wspólnie zrealizowały Powiat Niżański i Gmina i Miasto Nisko.

Ścieżka pieszo – rowerowa wspólna sprawa

– Oddajemy do użytku kolejną inwestycję. To inwestycja drogowa, inwestycja związana z budową ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej nr 1050R ulicy Starowiejskiej w Zarzeczu. Zadanie było realizowane przez Powiat Niżański we współpracy z Gminą i Miastem Nisko. Chcę podkreślić tę współpracę, bo przejawiała się ona nie tylko w gestii pewnych ustaleń, ale też w partycypacji w kosztach w wysokości 50 na 50 procent – mówi starosta niżański Robert Bednarz.

860 metrów ścieżki w miejscowości Zarzecze

Jak przypomniał starosta, temat budowy ścieżki był dość długo przekładany. – Termin realizacji tej inwestycji był kilkakrotnie przekładany z różnych względów, z braku środków, we względu na zmianę koncepcji. Dlatego też tym bardziej jesteśmy zadowoleni z jej zakończenia – wyjaśniał Robert Bednarz. – Ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni asfaltowej powstał wraz z ciekiem przykrawężnikowy i pozostałą infrastrukturą. Inwestycja o wartości 504 tysięcy złotych. Środki te, w kwocie około 252 pochodzą z budżetu Powiatu Niżańskiego, pozostałe 252 tysiące złotych to środki z budżetu Niska. To zadanie było realizowane w okresie od maja do listopada. Dziś mamy uroczysty odbiór tej inwestycji.

Będzie bezpieczniej

– Mam nadzieję, że to zadanie zwiększy nie tylko bezpieczeństwo uczestników ruchu, bo to jest priorytetowy cel realizacji tego zadania inwestycyjnego, ale jestem przekonany, że poprawi też komfort przemieszczania się mieszkańców, którzy mieszkają przy ulicy Starowiejskiej w kierunku do szkoły, do kościoła czy innych obiektów znajdujących się w części centralnej miejscowości Zarzecze – przyznał starosta.

Jak przyznaje sołtys Zarzecza Stanisław Pliszka, odcinek ulicy Starowiejskiej przy którym powstała ścieżka, do tej pory zachęcał kierowców do szybszej jazdy, stąd wnioski i prośby o budowę ścieżki. – Mi ze swojej strony, jak i mieszkańców, wypada podziękować staroście, dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych i burmistrzowi Niska, że podjęli się tego zdania i wykonali ścieżkę – dziękował sołtys Zarzecza.

Projekt rodził się w bólach

Ścieżka powstała na długości 860 metrów, swój początek ma przy drodze wojewódzkiej i kończy się na górce przed drogą krajową nr 19. – Ten projekt rodził się w bólach. Jest to projekt autorski, mój i mojego zespołu z Zarządu Dróg Powiatowych – przyznaje dyrektor ZDP Zbigniew Lach. – Pierwszy raz opracowaliśmy taki projekt dopasowując go do potrzeb mieszkańców. Muszę powiedzieć, że projekt powstawał dwa lata. Dwa lata temu był opracowany w zupełnie innym kontekście, po drugiej stronie. Zmieniliśmy to na prośbę mieszkańców. Ta ścieżka poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Jezdnia na ulicy Starowiejskiej nie jest szeroka, do tej pory mieszkańcy chodzili poboczem, a to nie było bezpieczne.

