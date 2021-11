O pierwszą porażkę Jury Basket Zabierzów postarali się koszykarze Stali Stalowa Wola. Ponad połowę punktów dla naszego zespołu zdobyła dwójka, Damian Tabor i Mateusz Łabuda.

Do przerwy mecz był wyrównany. Pierwsza kwarta toczyła się pod dyktando Stali, druga należała do gości, którzy zagrali agresywniej w obronie. Po dwudziestu minutach Jura wygrywała jednym punktem 39:38.

Po zmianie stron stalowcy szybko „wybili” rywalom koszykówkę z głowy. Odjechali na kilka, a po syrenie kończącej trzecią odsłonę, na szesnaście „oczek” (67:51) i w ostatniej kwarcie trener Bogdan Pamuła mógł dać pograć młodszych swoim zawodnikom.

W zespole gości wystąpił Adrian Warszawski, który przed pięcioma laty był zawodnikiem Stali, z której trafił najpierw do Sokoła Łańcut, a po roku do Żubrów Białystok. Od tego sezonu reprezentuje klub z Zabierzowa.

W najbliższej kolejce nasza drużyna podejmie Cracovię.

STAL – SKF JURA BASKET 85:67 (25:18, 13:21, 29:12, 18:16)

STAL: Łabuda 26 (6×3), Tabor 23 (2×3), Magdziak 14, Jadaś 8, Bednarz 5, Buczek 4, Pietras 3 (1×3), Bulec 2, Turosz, Beck, Rokosz.

JURA BASKET: Tyński 19, Cepuchowicz 15 (2×3), Warszawski 12 (1×3), Słapiński 9 (1×3), Tabaka 8 (2×3), Latosiński 3, Knap 1, Owsiak, Skubiński.

W pozostałych meczach 6. kolejki: MKS Gorlice – Cracovia Yabimo MG13 61:91, Regis – Skawa 64:74, stolaro.pl Resovia – Unia 122:64, Wisła II – Elektret 95:88.

W tabeli: 1. stolaro.pl Resovia – 11 (5-1) 541-363, 2. STAL – 11 pkt (5-1) 544-386, 3. Jura Basket -11 pkt (5-1), 4. Cracovia Yabimo MG13 – 10 pkt (4-2) 461-420, 5. Skawa – 9 pkt (3-3) 481-435, 6. Elektret – 9 pkt (3-3) 494-474, 7. Regis – 8 pkt (2-4) 457-501, 8. Wisła II – 8 pkt (2-4) 371-474, 9. Unia – 7 pkt (1-5), 10. MKS Gorlice – 6 pkt (0-6) 319-538.

7. kolejka, 28 listopada (niedziela): Stal – Cracovia Yabimo MG13 (17)