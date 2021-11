Podstawą pielęgnacji twarzy jest jej odpowiednie oczyszczanie. Wydawać by się mogło, że jest to bardzo oczywisty proces, jednak ta z pozoru nieskomplikowana czynność bardzo często jest wykonywana w sposób nieprawidłowy lub przy użyciu nieodpowiednich kosmetyków. Co więcej, w przypadku poprawnego oczyszczania twarzy bardzo dużą rolę odgrywa właściwa kolejność poszczególnych kroków. Dowiedz się, czy żel do mycia twarzy będzie w tym przypadku wystarczający.

Żel do mycia twarzy – co warto wiedzieć?

Żel do mycia twarzy to kosmetyk, który powinien stanowić jeden z podstawowych produktów każdej rutyny pielęgnacyjnej. Służy do pozbywania się resztek makijażu, a także usuwania zanieczyszczeń, które w ciągu dnia osadzają się na naszej twarzy i mogą prowadzić do zablokowania porów. Oprócz tego pomaga w usuwaniu warstwy sebum, którego nadmiar na skórze twarzy może prowadzić do powstawania niedoskonałości.

Wybrany kosmetyk, np. żel do mycia twarzy Loreal, może być stosowany samodzielnie, na przykład gdy w ciągu dnia nie nosimy makijażu, jednak najlepsze efekty dla naszej skóry uzyskamy, jeśli zastosujemy go po kosmetyku służącym do demakijażu. Bezwzględnie nie powinniśmy w tym celu używać żelu do mycia twarzy, co niestety jest dość powszechną praktyką. Żel do mycia twarzy nie zawiera składników, które pozwoliłyby mu na rozpuszczenie i prawidłowe usunięcie produktów kolorowych. Wykorzystując żel do mycia twarzy jako produkt do demakijażu, nie tylko nie oczyszczamy swojej skóry, ale możemy sprawić, że z czasem będzie ona w jeszcze gorszej kondycji.

Jak wybrać żel do mycia twarzy?

Podstawą działania żelu do mycia twarzy jest oczyszczanie. Aby jednak było ono efektywne i nie przynosiło szkody naszej skórze, żel do mycia twarzy powinien być dobrany w oparciu o potrzeby naszej skóry. Dlaczego jest to tak istotne? Przykładowo, jeśli jesteśmy posiadaczkami cery suchej i sięgniemy po żel służący do mycia skóry z trądzikiem lub tłustej, jego działanie może być zbyt mocne i podrażnić naszą delikatną skórę.

Wybierając żel do mycia twarzy, warto przede wszystkim zwracać uwagę na zawarte w nim składniki aktywne (np. jeśli nasza skóra jest bardzo wrażliwa lub ze skłonnością do alergii, dobrze aby znalazły się w nim emolienty), a także unikać substancji, które mogą wywoływać podrażnienia i pogarszać stan naszej skóry (są to chociażby silne detergenty jak SLS).

Jak prawidłowo oczyszczać twarz?

Aby oczyszczanie twarzy przynosiło korzyści naszej skórze, czynność tę powinniśmy wykonywać zarówno wieczorem (jako kolejny krok tuż po demakijażu), jak i rano. Oczyszczenie twarzy po nocy jest równie ważne, ponieważ po przebudzeniu mogą znajdować się na niej pozostałości kosmetyków zaaplikowanych wieczorem, a także kurz i znajdujące się w pościeli roztocza, które w czasie snu osadzają się na naszej skórze. Co więcej, dobrze oczyszczona skóra twarzy lepiej wchłania substancje zawarte w kremie nawilżającym, a także sprawia, że nałożony makijaż stanie się o wiele trwalszy. Warto jednak pamiętać, aby przed nałożeniem kremu nawilżającego zaaplikować na skórę odpowiedni tonik, który przywróci jej prawidłowe pH.