Żłobek Miejski w Nisku zorganizował rodzinny konkurs na domek dla wiewiórki. Drewniane budki już zawisły w przyżłobkowym ogrodzie, kilka z nich trafi też do Parku Miejskiego w Nisku

Żłobek Miejski w Nisku uczy ekologii

– Wiewiórki rude to znane wszystkim sympatyczne zwierzątka, mimo że są pospolite w całej Polsce, podlegają ochronie. Akcja „Domek dla wiewiórki” to kolejny pomysł na prowadzenie bardzo konkretnej pomocy dla zwierząt i nieszablonowej edukacji ekologicznej prowadzonej już od najmłodszych lat. Domki dla wiewiórek w formie spiżarni to kolejny element wyposażenia ogrodu żłobkowego, w którym znajdują się już karmniki dla ptaków – wyjaśnia dyrektor żłobka Bożena Gergont.

Nagrodzili wszystkich twórców

Dzieci z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami skonstruowali bardzo ciekawe i różnorodne domki. Estetyka oraz solidność wykonanych prac przyciągnęła wzrok, budziła zachwyt i szerokie uznanie wśród pracowników oraz oglądających wystawę pokonkursową. Dlatego też wyłonienie zwycięzcy okazało się bardzo trudne, wszystkie prace zostały wyróżnione.

Domki posiadają specjalną konstrukcję, która powoduje, że wiewiórki mogą do nich wchodzić bez problemu, ale żaden większy drapieżnik tam nie wejdzie.

Domki dla wiewiórek zawisną też w parku

– Akcja ma na celu przyciągnąć wiewiórki do naszego żłobkowego ogrodu, ale również nie wyobrażamy sobie spacerów po niżańskim parku bez towarzystwa tych miłych gryzoni, dlatego w ramach naszego konkursu kilka domków zostało przekazanych na ręce pana burmistrza Waldemara Ślusarczyka. W ten sposób chcieliśmy rozszerzyć zakres naszej akcji oraz zwrócić uwagę mieszkańców miasta, że obok nas żyją dzikie zwierzęta, które potrzebują naszej pomocy – podkreśla Bożena Gergont.

Dyrektor niżańskiego żłobka składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy pomogli w wykonaniu domków swoim pociechom i wyrazili zgodę na umieszczenie prac w różnych zakątkach miasta.

Domki dla wiewiórek powstały w niżańskim żłobku 1 of 8 - +

Czytaj również:

NCK „Sokół” świętowało swoje 30–lecie