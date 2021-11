We wtorek 23 listopada w Restauracji „Lasowianka” w Stalowej Woli odbyło się spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi. Wydarzenie zorganizowane przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stalowej Woli było okazją do wyróżnienia lokalnych krwiodawców. Podczas wtorkowego spotkania odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymało 87 krwiodawców.

Spotkanie rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci zmarłego Antoniego Kłosowskiego – prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Stalowej Woli. Zgromadzonych na uroczystości gości przywitał dr Piotr Pacański, wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Stalowej Woli.

Priorytetem działalności Oddziału Rejonowego PCK w Stalowej Woli jest promocja honorowego krwiodawstwa i prowadzenie Klubu Honorowych Dawców Krwi. W klubie zrzeszonych jest ponad 700 krwiodawców, w tym 38 kobiet.

– Na tle Podkarpacia jest to przodujący klub, jest to działalność, która powinna być przykładem dla innych, zresztą te nagrody, te wyróżnienia pozwalają jeden wniosek wykazać jak te idee czerwonokrzyskie są powielane i wdrażane tutaj u was w regionie gdzie młodzież zaczyna nas naśladować. Czynienie dobra jest celem i sensem życia – mówił Antoni Olak prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie.

Lokalni krwiodawcy w 2012 roku oddali – 1763 litry krwi, w 2013 – 1912 litrów, w 2014 – 2204 litry, w 2015 – 2318 litrów, w 2016 – 2524 litry, w 2017 – 2530 litrów, 2018 r. – 2540 litrów, w 2019 – 2505 litrów, w 2020 – 2177 litrów. W 2021 na dzień 23 listopada – 2278 litrów, ogółem odnotowano 2203 dawców, w tym 354 dawców pierwszorazowych.

Krew przekazywana jest do szpitali w Stalowej Woli i Nisku. Nadwyżki zaś kierowane są do Rzeszowa.