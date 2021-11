Stalowowolscy rajcy przegłosowali uchwałę w sprawie dotacji w wysokości około 900 tys. zł dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli na 2022 rok. Taką samą kwotę PCPN jako zakład budżetowy będzie musiał wypracować z prowadzonej przez siebie działalności. W planach jest przekształcenie PCPN w spółkę, co ma na celu bardziej komercyjne wykorzystanie tej jednostki.

Na ostatniej sesji radny Leszek Brzeziński stwierdził, że w obecnej formule funkcjonowania jednostki wypracowanie zysku w kwocie równej dotacji jest mało prawdopodobne.

– Patrząc na funkcjonowanie tej jednostki mam olbrzymie wątpliwości, już nie chodzi o pandemię, żeby zbliżyć się w jakimś stopniu do kwoty takiego przychodu. Może należałoby się zastanowić nad tym, aby ten obiekt funkcjonował na innych zasadach – mówił radny Leszek Brzeziński.

Jako przykład wskazał możliwość funkcjonowania PCPN-u pod skrzydłami MOSiR-u albo jako spółki w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli nie może ograniczać się tylko do wydarzeń sportowych

– Trzeba zwrócić uwagę, że sprzęt wysokiej jakości do diagnozy sportowej, do profesjonalnego treningu, nie jest wykorzystywany, bo takich możliwości tutaj nie ma. Chodzi to, żeby ten sprzęt był wykorzystywany odpłatnie dla podmiotów z zewnątrz. Jeżeli PCPN funkcjonuje na zasadzie jednostki budżetowej, to nie może świadczyć też innych usług, mając sprzęt do oczyszczania, pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią – mówił radny Leszek Brzeziński.

Dodał, że nie należy ograniczać się do imprez stricte sportowych, ale wykorzystywać obiekt również na inne przedsięwzięcia. – Chodzi o wydarzenia kulturalne, naukowe, organizowanie wydarzeń hybrydowych. Trzeba zastanowić się na dalszym sposobem funkcjonowania Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej – mówił radny.

Prace nad zmianą formuły prawnej PCPN-u już trwają

Prezydent Lucjusz Nadbereżny przyznał, że prace nad taką zmianą już trwają. – W pełni się zgadzam z panem radnym jeżeli chodzi o kwestie konieczności zmiany formuły prawnej, która usprawni możliwości finansowania, organizacyjne dla PCPN-u, bardziej komercyjne wykorzystanie tej jednostki – mówił włodarz miasta.

Zaznaczył, że nie jest możliwe, aby PCPN działał w strukturze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

– MOSiR świadczy część usług w formie bezpłatnej, a to by powodowało rozliczanie VAT-u proporcjonalnie i tutaj byśmy mieli zagrożony zwrot dużej kwoty podatku VAT z wybudowania PCPN. Jedyną i możliwą formułą jest spółka, której cel jest komercyjny – mówił prezydent Nadbereżny.

Dodał, że prace nad przekształceniem PCPN-u w spółkę już trwają. – Dotyczą inwentaryzacji majątku tak, aby aport odbył się w formie uchwały powołującej nowy podmiot realizujący wyspecjalizowane zadania sportowe – wyjaśnił Lucjusz Nadbereżny.