Gmina Jeżowe rozwija się dzięki rządowemu wsparciu. Drogi w Jeżowem – Podgórzu, Zagościńcu i Jeżowem – Centrum, boiska wielofunkcyjne w Cholewianej Górze i Starym Narcie oraz nowoczesna sala gimnastyczna przy szkole w Jeżowem – Kameralnem. Te i wiele innych inwestycji zrealizował w ostatnich latach samorząd Jeżowego. Większości z nich nie udałoby się wykonać gdyby nie wsparcie z budżetu państwa. Zrealizowane dzięki tym środkom inwestycje wiceministrowi infrastruktury Rafałowi Weberowi w miniony poniedziałek pokazał wójt Jeżowego Marek Stępak.

Na objazd inwestycji, które udało się zrealizować dzięki ministerialnym programom wójt Marek Stępak zaprosił także radnych i sołtysów. Na zaproszenie władz gminy odpowiedziała także „Sztafeta”.

Gmina Jeżowe inwestuje w wodę

– Inwestycji w ostatnich latach w naszej gminie jest bardzo dużo. W ostatnich 5 latach realizowaliśmy m.in. inwestycje wodno – kanalizacyjne. W 2019 roku zakończyliśmy przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, która pochłonęła 13 i pół miliona złotych. Dostaliśmy na nią dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. W zeszłym roku zakończyliśmy przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody. Dzięki niej mamy nową technologię oczyszczania wody, produkujemy więcej wody i to wody lepszej jakości. Ta inwestycja to blisko 5 milionów złotych, z tego 2 miliony to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – mówi „Sztafecie” wójt gminy Marek Stępak. – – Ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizujemy w tym momencie kanalizację w miejscowości Krzywdy.

Nowe drogi do nowych terenów

Jak przyznaje wójt, na terenie całej gminy trwają też inwestycje drogowe. Obecnie prowadzone są prace w Jeżowem – Centrum, gdzie powstaje droga równoległa do drogi wojewódzkiej przecinającej wieś. Do użytku zostały zaś oddane odcinki dróg w Podgórzu i Zagościńcu.

– Zabudowa Jeżowego tzw. zabudowa łanowa, blokuje nam rozwój i nie pozwala na zatrzymanie młodych ludzi, na to, aby budowali nowe domy i tu wychowywali swoje dzieci. Te inwestycje drogowe dają taką możliwość. W tym momencie wydawane są już decyzje o warunkach zabudowy, mamy już ich kilkanaście oraz kilka pozwoleń na budowę. Przy tych nowych drogach powstają już nowe domy – mówi wójt gminy Jeżowe Marek Stępak.

Warto wspierać dobre projekty

– Panie wójcie, warto wspierać dobre projekty – skomentował wiceminister infrastruktury Rafał Weber powstające w Jeżowem nowe odcinki dróg. – Z takim projektem właśnie tutaj w Podgórzu mamy do czynienia. Dzięki takim inwestycjom odległości między Jeżowem a Rzeszowem, czy Stalową Wolą są coraz mniejsze. Inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej, która prowadzi do węzła z drogą szybkiego ruchu zarówno w kierunku południowym, jak i północnym, to dojazd do Rzeszowa czy Stalowej Woli w 30 minut. Czyli tak na prawdę na wyciągnięcie ręki. Jestem przekonany, że nie tylko gmina Jeżowe nie będzie się wyludniać, ale tutaj będą przychodzić ludzie z zewnątrz, z dużych miasta, którzy będą tutaj szukali ciszy, spokoju, zieleni, ale mimo wszystko bliskiej odległości do zakładów pracy. Dojazd do pracy w 30 minut jest w Warszawie, czy innych dużych ośrodkach miejskich, nieosiągalny. Wiem od pracowników Ministerstwa Infrastruktury, że oni przyjeżdżają do resortu pokonując kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów w półtorej, a czasem dwie godziny w jedną stronę. Czasu na życie rodzinne na tygodniu już nie ma. Tutaj pół godziny w jedną stronę do dużych ośrodków miejskich robi wrażenie – podsumował wiceminister Weber.

Więcej w czwartek w papierowym wydaniu „Sztafety”

W Jeżowem pokazali na co wydają rządowe miliony 1 of 30 - +

Czytaj również:

Polski Ład dla ziemi niżańskiej. Gminy i powiat mogą liczyć na blisko 67 mln zł