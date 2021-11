Trwają prace przy budowie Parku Zimnej Wody w Stalowej Woli. Stan zaawansowania robót w zakresie rzeczowo-finansowym wynosi około 30-40 proc. – Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową to 30 czerwiec 2022 r. Planowane oddanie całości inwestycji – lipiec 2022 r. – informuje stalowowolski magistrat.

Nowy teren sportowo-rekreacyjny powstaje w pobliżu skateparku. Inwestycja swoim zakresem obejmuje stworzenie dwóch stref: sportowej i rekreacyjnej. Część sportowa dotyczy budowy pumptracka – czyli rowerowego placu zabaw o nawierzchni asfaltowej wraz z wyposażeniem, o długości blisko 200 metrów oraz toru rolkarskiego o nawierzchni asfaltowej barwionej żywicą w kolorze niebieskim. Długość tego toru to 331 metrów. Druga część parku będzie odkryciem unikalnego siedliska wierzbowo-topolowego znajdującego się w naturalnym zagłębieniu starorzecza Sanu. Dbając o naturalną retencję wody powstają w tym miejscu dwa stawy. Na zagospodarowanym terenie pojawią się także elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, wieże dla jerzyków oraz tabliczki informacyjne. W planach jest także budowa ścieżek pieszych oraz pieszo-rowerowych z nawierzchni żwirowej i asfaltowej. Projekt zakłada także wykonanie trawników, łąk kwietnych wraz z zabiegami agrotechnicznymi, wykonanie nasadzeń bylin i roślin wodno-błotnych i bagiennych oraz nasadzeń z drzew i krzewów. Teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem.

Dotychczas wykonano około 30-40 proc. zaplanowanych prac. – Wykonano tor rolkarski i pumptrack o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem, widownię, ciągi piesze oraz ukształtowano stawy. Trwają prace związane z budową ciągów komunikacyjnych do obsługi sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przygotowywany jest teren pod budowę schodów terenowych i pochylni dla niepełnosprawnych, montowane są elementy małej architektury. Częściowo wykonano prace związane z zielenią – informuje stalowowolski magistrat.

Mrówki przeniesiono do nowej lokalizacji

Podczas prac przy ścieżce rowerowej biegnącej od ulicy Energetyków do skateparku, a potem do ulicy Czarnieckiego natrafiono na duże mrowiska. Podjęto decyzję o ich przeniesieniu. Miasto wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie i uzyskało zgodę na działania w tym zakresie.

– Proces przeniesienia mrowisk zakończył się sukcesem. Mrówki znajdują się w docelowym miejscu, wciąż trwa jednak monitoring ich adaptacji do nowej lokalizacji – informuje magistrat.