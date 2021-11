To hasło zimowej edycja zbiórki krwi w Zbydniowie. Tym razem, 27 listopada, organizatorzy zapraszają wszystkich tych, którzy chcą podzielić się tym cennym darem, do budynku szkoły podstawowej.

Mini festiwal dobroczynności w Zbydniowie odbędzie się już po raz siódmy.

– Do działania motywuje nas nie tylko chęć niesienia pomocy bliźniemu, ale także efekty naszych poprzednich akcji. To dzięki uczestnikom naszych zbiórek udało się już zebrać ponad 120 litrów krwi i zarejestrować 41 potencjalnych dawców szpiku w bazie Fundacji DKMS Polska oraz 68 potencjalnych dawców narządów. Nieoceniona jest również ofiarność mieszkańców naszej gminy i okolic dla Domu Dziecka w Tarnobrzegu – mówi Michał Dziuba, koordynator akcji.

Zimowe spotkanie zaplanowane jest na 27 listopada (sobota), w godzinach od 9 do 13, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie. Warto pamiętać, że są to godziny rejestracji krwiodawców, natomiast sam pobór krwi będzie trwał do ostatniego zarejestrowanego.

– Choć od daty naszej akcji do Świąt Bożego Narodzenia prawie miesiąc, to do poprzedzającego go Adwentu tylko jeden dzień. To szczególny czas, w którym mocniej odczuwamy potrzebę czynienia dobra, życzliwiej patrzymy na bliźniego, chcemy obdarowywać innych i znów poczuć dziecięcą radość. Organizując tę zbiórkę krwi, w tym konkretnym dniu, każdy z uczestników będzie mógł stać się prawdziwym Świętym Mikołajem i obdarować kogoś konkretnego najwspanialszym darem – darem życia. Żaden inny prezent nie da tyle satysfakcji obdarowującemu i tyle szczęścia obdarowanemu. I na 100 proc. będzie trafiony – zachęca Michał Dziuba.

Zgodnie z hasłem zbiórki na wszystkich uczestników wydarzenia czekać będą różnorodne ozdoby choinkowe, w tym okolicznościowe bombki, stroiki, własnoręcznie zdobione pierniki, a dla mniej grzecznych rózgi. Nie zabraknie także kultowych już czekolad

z logiem akcji. Przy pomyślnej aurze, organizatorzy przewidują również wizytę Świętego Mikołaja. Ponadto dla wszystkich, którzy wezmą udział w spotkaniu panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zbydniowie przygotują słodki poczęstunek i posiłek regeneracyjny.

Akcja odbędzie się w określonym reżimie sanitarnym.

Zbiórka krwi w Zbydniowie to także zbiórka darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Zbierane będą: środki czystości (proszki, płyny do płukania chemię do sprzątania itd.), chemia osobista (szczoteczki i pasty do mycia zębów, dezodoranty, płyny do kąpieli, szampony itd.) oraz słodkości (owoce, słodycze, napoje, herbatę itd.).

Wszystkie informacje wydarzeniu można znaleźć na profilu wydarzenia, na Facebooku pod nazwą: „Zamień krwinki na ozdoby z choinki” – zimowa edycja zbiórki krwi w Zbydniowie, w zakładce „dyskusja”.