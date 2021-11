Rosnąca liczba nowych zachorowań na COVID-19 skłania wiele osób do przypomnienia sobie ścieżki postępowania podczas wykonywania testów i przyjmowania szczepionki. Podpowiadamy więc, jak sprawnie przejść przez punkt pobrań lub szczepień.

Punkty pobrań służą pobraniu wymazu z nosa i gardła, aby potwierdzić lub zanegować zarażenie wirusem SARS-CoV2. Aby móc bezpłatnie skorzystać z badania, niezbędne jest e-skierowanie. Skierowanie ma postać elektroniczną, dlatego jedynym koniecznym elementem w punkcie pobrań jest nasz dokument tożsamości oraz wypełniony formularz, który otrzymamy od pracownika punktu.

E-skierowanie możemy otrzymać od lekarza pracującego w ramach ubezpieczenia lub prywatnie, podczas teleporady udzielanej przez naszego lekarza rodzinnego, podczas wizyty bądź rozmowy z punktem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz możemy wystawić je sobie samemu, korzystając ze strony pacjent.gov.pl.

– W momencie wystawienia zlecenia na test w kierunku SARS-CoV-2 rozpoczynamy kwarantannę. Jeśli wynik testu będzie pozytywny, kwarantanna zmieni się w izolację domową. Jeśli wynik testu będzie negatywny, kwarantanna zostanie zakończona – informuje Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.

Gdzie udać się na badanie?

Gdy posiadamy już skierowanie należy wybrać punkt, w którym wykonane zostanie badanie. Wybór punktu należy do pacjenta, nie obowiązuje żadna rejonizacja, nie mamy obowiązku wybierać punktu najbliższego, lecz taki, do którego dotarcie własnym środkiem transportu będzie najwygodniejsze.

Badanie możemy wykonać w jednym z ponad 30 punktów na terenie Podkarpacia, bądź w jakimkolwiek na terenie Polski. Ich pełny wykaz znajduje się na stronie pacjent.gov.pl oraz pod bezpłatnym i czynnym całą dobę numerem infolinii 989. Materiał do badań możemy też pobrać w domu, jeśli nasz stan zdrowia to uzasadnia i kierujący nas na badanie lekarz rodzinny uzasadni to w elektronicznym skierowaniu i umówi nas na badanie. W takiej sytuacji specjalny zespół wyjazdowy przyjedzie pod wskazany adres domowy.

Należy pamiętać, żeby minimum 2 godziny przed badaniem nie spożywać posiłków, nie pić, nie żuć gumy, nie płukać jamy ustnej i nosa, nie myć zębów, nie przyjmować leków i nie palić papierosów.

Gdzie znajdziemy wynik testu?

Wynik będzie widoczny w Internetowym Koncie Pacjenta, jak również będzie miał go nasz lekarz rodzinny. O wyniku badania powinna poinformować nas przychodnia POZ, w której świadczeń udziela nasz lekarz POZ. Jeśli podaliśmy w ustawieniach IKP swój telefon, to SMS powiadomi nas o tym, że na Internetowym Koncie Pacjenta mamy już informację o wyniku testu. Na Internetowym Koncie Pacjenta, oprócz wyniku testu, znajdziemy również informację o ewentualnym podleganiu kwarantannie lub izolacji domowej wraz z przewidywaną datą jej trwania.

Jeśli mamy pozytywny wyniku testu, skontaktujmy się ze swoim lekarzem rodzinnym. Oceni on nasz stan zdrowia i ustali dalsze kroki.

Gdzie i jak możemy się zaszczepić?

Punkty szczepień służą ocenie naszego stanu zdrowia i wykonaniu szczepienia. Aby móc bezpłatnie skorzystać ze szczepienia, niezbędne jest e-skierowanie. Skierowanie ma postać elektroniczną, dlatego jedynym koniecznym elementem w punkcie szczepień jest nasz dokument tożsamości oraz wypełniony formularz, który otrzymamy od pracownika punktu.

Aktualnie na szczepienie zarejestrować się mogą wszystkie chętne osoby powyżej 12 roku życia. Każdy może wybrać dowolny punkt na terenie całej Polski. W województwie podkarpackim znajduje się ponad 550 takich miejsc.

Bez względu na to, czy szczepimy się po raz pierwszy, drugi, czy też jest to trzecia dawka (tzw. przypominająca), mamy 4 możliwości zapisu na szczepienie:

– Rozmowa z całodobową i bezpłatną infolinią – 989. Możemy to zrobić samodzielnie lub może nas zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podamy, otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Podczas rejestracji wybierzemy również dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie – jeśli podaliśmy numer telefonu – otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

– Rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl. Poprzez e-rejestrację możemy zarejestrować się na dwa sposoby – za pomocą Profilu Zaufanego (to pełna rejestracja) i bez użycia Profilu Zaufanego (to szybka ścieżka).

Pełna rejestracja z Profilem Zaufanym wymaga zalogowania się przez Profil Zaufany. System zaproponuje nam pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko naszego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie nam pasował albo będziemy chcieli zaszczepić się w innym punkcie czy w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystamy z dostępnej wyszukiwarki i wskażemy dogodną dla nas datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymamy powiadomienie SMS, a następnie ponowne przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

Przy szybkiej rejestracji bez Profilu Zaufanego wystarczy, że podamy swój numer PESEL, nazwisko i numer telefonu, a system zaproponuje termin i miejsce szczepienia. Szybka ścieżka służy tylko do umawiania terminu szczepienia – nie można go jednak w ten sposób zmienić lub anulować.

– Kontakt z wybranym punktem szczepień również jest możliwy. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są zarówno na stronie pacjent.gov.pl, jak i pod numerem 989.

– Wysłanie SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie (bez polskich liter). Wysyłając SMS pod jeden z tych numerów (oba numery prowadzą do jednego systemu), połączymy się z systemem, który pokieruje nas krok po kroku. Najpierw zostaniemy poproszeni o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko naszego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla nas dogodny, będziemy mogli wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymamy SMS przypominający o terminie i miejscu wizyty.

– Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień. Infolinia Narodowego Programu Szczepień oddzwania z numeru telefonu: +48 22 165 57 57 lub + 48 22 888 41 11 – informuje Rafał Śliż.

Jak się przygotować do szczepienia?

Szczepionka jest podawana domięśniowo, najczęściej w mięsień naramienny. Szczepienie odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym. Przed szczepieniem otrzymamy kwestionariusz do wypełnienia, możemy go również wypełnić w domu i przynieść ze sobą do punktu szczepień. Pamiętajmy o zabraniu dokumentu tożsamości.

Nie ma zaleceń dotyczących szczególnego przygotowania do szczepienia. Przed szczepieniem warto jednak dobrze się wyspać, zjeść pożywny posiłek i ograniczyć spożycie alkoholu.

Zgłośmy i omówmy z personelem szczepiącym, jeżeli mieliśmy ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu, jeśli zemdleliśmy po zastrzyku, chorujemy na cokolwiek w tej chwili, mamy problemy z krzepnięciem krwi, łatwo tworzą się siniaki lub przyjmujemy leki przeciwzakrzepowe, mamy osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby takiej jak zakażenie wirusem HIV oraz gdy przyjmujemy leki (np. kortykosteroidy) wpływające na odporność czy leki immunosupresyjne. Powiedzmy również personelowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujemy stosować oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach.

Nie zostaniemy zaszczepieni, jeśli mamy ciężką chorobę przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją. Występowanie łagodnej infekcji i/lub niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia szczepienia.

Po podaniu szczepionki zostaniemy pod obserwacją przez co najmniej 15 minut.

Fakt zaszczepienia pełną dawką zostanie potwierdzony poprzez Unijny Certyfikat COVID, który znajdziemy na Internetowym Koncie Pacjenta. Możemy też otrzymać UCC w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po wykonanym szczepieniu.

Kto może otrzymać trzecią dawkę?

Trzecia dawka szczepień przeciwko COVID-19 jest dostępna dla wszystkich osób pełnoletnich. Jeśli od naszego szczepienia minęło minimum 6 miesięcy, już teraz możemy ją przyjąć. Sposób rejestracji na szczepienie jest taki sam jak w przypadku wcześniejszych szczepień.

U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki Pfizer lub Moderna, bez względu na to, jaką szczepionkę wybraliśmy wcześniej.