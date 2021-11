Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza na spotkanie z Sylwią Winnik, pisarką i blogerką, autorką bestsellera „Dziewczęta z Auschwitz”. Literacki wieczór zaplanowano na poniedziałek 29 listopada na godzinę 17 w Bibliotece Głównej, przy ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna, 2. piętro).

Spotkanie odbędzie się w ramach spotkań Dyskusyjnych Klubów Książki, ale przyjść na nie może każdy zainteresowany. Wstęp wolny.

Sylwia Winnik pochodzi z Ząbkowic Śląskich. Ukończyła dziennikarstwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Interesuje się historią, szczególnie drugą wojną światową. Jest autorką bloga Czas na Książki. W 2015 roku została wybrana przez czytelników magazynu „Fanbook” Książkowym Blogerem Roku. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Literackiego Festiwalu Czas na Książki, który doczekał się już III edycji. Jej pasją są książki i góry.

W 2018 roku wyszła pierwsza książka – „Dziewczęta z Auschwitz. Głosy ocalonych kobiet”. Sylwia Winnik pokazuje prawdziwe oblicze wojny, poprzez wspomnienia dwunastu kobiet, które przeżyły piekło obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Swoje zainteresowanie historią, w szczególności okresem II wojny światowej przekuła w sukces, bowiem jej debiut świetnie przyjął się na rynku wydawniczym i stał się bestsellerem. O fenomenie książki świadczy fakt, iż w 2020 roku postanowiono ją wznowić. Ponadto została przetłumaczona na język czeski.

– Chciałam stworzyć coś innego, coś co ukaże raz jeszcze traumę byłych więźniów i podkreśli do czego prowadzi wojna – powiedziała autorka w jednym z wywiadów.

Autorka w swoich książkach stawia na fakty i przybliża czytelnikom prawdziwe losy i świadectwa bohaterów, tym samym ocalając ich wspomnienia. Autorka przygotowując się do książki spotyka się z bohaterami osobiście, wysłuchując ich świadectw i wspomnień, przeglądając zdjęcia. Dzięki jej twórczości historia staje się żywa i na długo… pozostanie zapisem prawdy dla młodszych pokoleń.

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem zapraszamy do Biblioteki Głównej. Bezpłatne wejściówki do odebrania w Bibliotece Głównej oraz Filii nr 2 przy ul. M. Siedlanowskiego 3.